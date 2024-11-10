المصرى للتأمين يوقع مذكرات تفاهم مع البريد وإى فاينانس والعربى للتأمين

(MENAFN
- Al-Borsa News) وقع الاتحاد المصرى للتأمين 3 مذكرات تفاهم مع“البريد المصرى”، وشركة إى فاينانس، والاتحاد العربى للتأمين، خلال النسخة السادسة من ملتقى
شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين.
قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن البروتوكولات الثلاثة تستهدف دعم مجالات التعاون والارتقاء بسوق التأمين وزيادة استفادة عملاء شركات التأمين من المنتجات التى تطرحها بالسوق.
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أضاف الزهيرى، أن الاتحاد أصدر 24 وثيقة تأمين استرشادية خلال الثمانية سنوات الماضية، إلى جانب تنظيم العديد من ورش العمل وعدة نسخ من مؤتمر التأمين متناهى الصغر فى الأقصر، وإصدار 355 نشرة أسبوعية خلال الخمس سنوات الماضية وصلت لآلاف المشتركين بهدف زيادة الوعى التأمينى.
أوضح أنه منذ عام 2019 عمل الاتحاد على الوصول إلى الفئات التى ليس لديها تأمين لجذبها للقطاع ضمن الشمول المالى والتأمينى، لافتًا إلى تنظيم 5 نسخ من الماراثون السنوى للتوعية بالاهتمام بالصحة والقيادة الآمنة للسيارات والاستدامة.
وأشار الزهيرى إلى مشاركة الاتحاد فى قمة COP27 للمناخ بحانب تنظيم 5 ورش للتوعية بأهمية مواجهة التغيرات المناخية.
وينظم الاتحاد المصرى للتأمين النسخة السادسة لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين“شرم راندفو”، بمشاركة نحو 1000 خبير ومسئول تأمينى من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأنشطة المرتبطة بهما من 40 دولة.
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