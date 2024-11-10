المصرى للتأمين يوقع مذكرات تفاهم مع البريد وإى فاينانس والعربى للتأمين

MENAFN - Al-Borsa News) وقع الاتحاد المصرى للتأمين 3 مذكرات تفاهم مع“البريد المصرى”، وشركة إى فاينانس، والاتحاد العربى للتأمين، خلال النسخة السادسة من شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين.

قال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن البروتوكولات الثلاثة تستهدف دعم مجالات التعاون والارتقاء بسوق التأمين وزيادة استفادة عملاء شركات التأمين من المنتجات التى تطرحها بالسوق.

موضوعات((رجال الأعمال المصريين)) تبحث إنشاء كيان استثمارى يمثل الاستثمارات المصرية والخليجية الشركات الأجنبية تسحب أموالا أكثر من الاقتصاد الصيني المتباطئ “السياحة” تبحث تقنين أوضاع الشقق الفندقية“Airbnb”

أضاف الزهيرى، أن الاتحاد أصدر 24 وثيقة تأمين استرشادية خلال الثمانية سنوات الماضية، إلى جانب تنظيم العديد من ورش العمل وعدة نسخ من مؤتمر التأمين متناهى الصغر فى الأقصر، وإصدار 355 نشرة أسبوعية خلال الخمس سنوات الماضية وصلت لآلاف المشتركين بهدف زيادة الوعى التأمينى.

أوضح أنه منذ عام 2019 عمل الاتحاد على الوصول إلى الفئات التى ليس لديها تأمين لجذبها للقطاع ضمن الشمول المالى والتأمينى، لافتًا إلى تنظيم 5 نسخ من الماراثون السنوى للتوعية بالاهتمام بالصحة والقيادة الآمنة للسيارات والاستدامة.

وأشار الزهيرى إلى مشاركة الاتحاد فى قمة COP27 للمناخ بحانب تنظيم 5 ورش للتوعية بأهمية مواجهة التغيرات المناخية.

وينظم الاتحاد المصرى للتأمين النسخة السادسة لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين“شرم راندفو”، بمشاركة نحو 1000 خبير ومسئول تأمينى من شركات التأمين وشركات إعادة التأمين والأنشطة المرتبطة بهما من 40 دولة.