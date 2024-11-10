وزير الإسكان يُصدر قرارين بتكليف مساعدين لنواب رئيس المجتمعات العمرانية

(MENAFN
- Al-Borsa News) أصدر المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان ، قراراً بتكليف المهندس أحمد عمران، بوظيفة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، والمهندس أحمد على، بوظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، وذلك بجانب متابعة أعمال شئون مجلسى النواب والشيوخ ورئيس لجان التواصل السياسى.
وأصدر الشربينى، قرارًا بتكليف المهندس محمد حمدى، بوظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس خالد سرور، بوظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات.
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وأصدر وزير الإسكان، قراراً بتكليف المحاسب محمد أحمد، بالدرجة العالية برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية، بالقيام بأعمال وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.
كما أصدر الشربينى، قراراً بتكليف المهندس أحمد محمد موسى، بالدرجة العالية برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية، بالقيام بأعمال وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات.
كما أصدر وزير الإسكان، قرارًا بتولى المهندس أمين غنيم، بالدرجة الممتازة بهيئة المجتمعات العمرانية، وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات.
وأصدر وزير الإسكان، قرارًا بتكليف المهندس كمال الدين بهجات، بالدرجة الممتازة بهيئة المجتمعات العمرانية، بالقيام بأعمال وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، وذلك بالإضافة إلى عمله نائباً للرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
وأصدر الشربينى، قراراً بتكليف الدكتور وليد عباس، بالدرجة العالية برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية، بالقيام بأعمال وظيفة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية من الدرجة الممتازة.
كما أصدر وزير الإسكان قراراً بتكليف المهندس أحمد عبد الرازق، مدير عام“ندباً” رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالإشراف على مكتب الوزير.
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