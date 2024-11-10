وزير الإسكان يُصدر قرارين بتكليف مساعدين لنواب رئيس المجتمعات العمرانية

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان ، قراراً بتكليف المهندس أحمد عمران، بوظيفة مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، والمهندس أحمد على، بوظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، وذلك بجانب متابعة أعمال شئون مجلسى النواب والشيوخ ورئيس لجان التواصل السياسى.

وأصدر الشربينى، قرارًا بتكليف المهندس محمد حمدى، بوظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس خالد سرور، بوظيفة مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات.

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وأصدر وزير الإسكان، قراراً بتكليف المحاسب محمد أحمد، بالدرجة العالية برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية، بالقيام بأعمال وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.

كما أصدر الشربينى، قراراً بتكليف المهندس أحمد محمد موسى، بالدرجة العالية برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية، بالقيام بأعمال وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات.

كما أصدر وزير الإسكان، قرارًا بتولى المهندس أمين غنيم، بالدرجة الممتازة بهيئة المجتمعات العمرانية، وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات.

وأصدر وزير الإسكان، قرارًا بتكليف المهندس كمال الدين بهجات، بالدرجة الممتازة بهيئة المجتمعات العمرانية، بالقيام بأعمال وظيفة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، وذلك بالإضافة إلى عمله نائباً للرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

وأصدر الشربينى، قراراً بتكليف الدكتور وليد عباس، بالدرجة العالية برئاسة هيئة المجتمعات العمرانية، بالقيام بأعمال وظيفة النائب الأول لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية من الدرجة الممتازة.

كما أصدر وزير الإسكان قراراً بتكليف المهندس أحمد عبد الرازق، مدير عام“ندباً” رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بالإشراف على مكتب الوزير.