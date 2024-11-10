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المقاولون العرب توقع عقد تنفيذ مشروع سكنى فى الكويت

11/10/2024 2:27:01 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب ، إن الشركة وقعت عقد مشروع إنشاء وصيانة 1777 بيتاً ومبانى عامة لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالكويت.

أوضح العصار، أن المشروع يعد من مشروعات المساكن منخفضة التكاليف، ويتضمن التعاقد إنشاء مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية، ومساجد رئيسية وسكن للإمام والمؤذن ومراكز إطفاء وإسعاف إضافة إلى أعمال الطبقة السطحية للأسفلت، وأعمال توريد وتركيب كابلات الضغط المنخفض والمتوسط، وأعمال إنارة الطرق بالقطاع، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال خلال 3 سنوات.

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يذكر أن شركة المقاولون العرب سبق ونفذت مشروع شرق تيماء بالكويت، حيث تم إنشاء وإنجاز وصيانة 509 بيوت على الطراز الحديث بمنطقة“شرق تيماء” بمحافظة الجهراء ما يخدم حوالى 4500 نسمة، وأقيم على مساحة 373 ألف متر مسطح، بالإضافة إلى مشروع مستشفى جابر الصباح وطرق النويصيب والجهراء.

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