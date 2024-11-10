المقاولون العرب توقع عقد تنفيذ مشروع سكنى فى الكويت

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب ، إن الشركة وقعت عقد مشروع إنشاء وصيانة 1777 بيتاً ومبانى عامة لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالكويت.
أوضح العصار، أن المشروع يعد من مشروعات المساكن منخفضة التكاليف، ويتضمن التعاقد إنشاء مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية، ومساجد رئيسية وسكن للإمام والمؤذن ومراكز إطفاء وإسعاف إضافة إلى أعمال الطبقة السطحية للأسفلت، وأعمال توريد وتركيب كابلات الضغط المنخفض والمتوسط، وأعمال إنارة الطرق بالقطاع، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال خلال 3 سنوات.
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يذكر أن شركة المقاولون العرب سبق ونفذت مشروع شرق تيماء بالكويت، حيث تم إنشاء وإنجاز وصيانة 509 بيوت على الطراز الحديث بمنطقة“شرق تيماء” بمحافظة الجهراء ما يخدم حوالى 4500 نسمة، وأقيم على مساحة 373 ألف متر مسطح، بالإضافة إلى مشروع مستشفى جابر الصباح وطرق النويصيب والجهراء.
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