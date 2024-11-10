التضخم السنوى يرتفع خلال أكتوبر..والشهرى يتباطأ

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع معدل التضخم السنوي فى مصر للشهر الثالث على التوالى، ووصل إلى 26.3% فى أكتوبر الماضى مقابل 26% فى سبتمبر، بينما تباطأ المعدل الشهرى إلى 1.5% مقابل 2.3% فى سبتمبر، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

وأرجع الجهاز أسباب تراجع التضخم الشهرى إلى انخفاض أسعار الفاكهة نحو 2.1%، والخضروات نحو 0.4% وخدمات الفنادق حوالى 0.4%، رغم ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن 3.3%، والأسماك والمأكولات البحرية 2.1%، والألبان والجبن والبيض نحو 2%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود 7.2%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية 2.4%، وخدمات البريد 3.7% والوجبات الجاهزة 2.1%.

موضوعات“المركزي المصري”: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 24.4% بنهاية أكتوبر 2024 البنك الدولى: الاستثمار الخاص فى مصر لا يزال محدودًا رغم إمكانيات النمو التى يتمتع بها الاقتصاد المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل صعوده فوق مستويات 31300 نقطة

وقالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى، إن قراءة التضخم السنوى فى أكتوبر جاءت أقل من توقعاتها، والتى رجحت أن يسجل التضخم 26.8% فى أكثر السيناريوهات تفاؤلًا.

أوضحت أن ذلك يرجع لتغير منهجية احتساب التضخم فى التعليم وتأجيلها إلى فبراير بدلًا من أكتوبر العام.

وأشارت إلى أن الأثر غير المباشر لرفع أسعار الوقود لم تظهر بالكامل خلال أكتوبر، حيث سيكون لها أثر على سلعة أسعار الغذاء لكن استقرار العوامل الموسمية المسببة للتضخم بجانب أثر سنة الأساس سيؤدى إلى تباطؤ التضخم خلال الشهرين المقبلين.

وأضافت أن القراءة الحالية للتضخم لن تعطى مساحة كافية للبنك المركزى لتخفيض سعر الفائدة، خاصة أنه أشار فى بيانه الأخير للسياسة النقدية لرغبته فى رؤية انخفاض كبير ومستدام فى معدلات التضخم حتى يتمكن من تحريك الفائدة.

وكان بيان السياسات النقدية الأخير قد تخلى عن الجزء الخاص بأن قرارات السياسات النقدية قائمة على التوقعات المستقبلية والذى كان يرد فى البيانات السابقة، مع التركيز على التوقعات الحالية.

وتكلف أسعار الفائدة الحالية خزينة الدولة ما يقرب من 1.83 تريليون جنيه، حيث أن كل زيادة 1% تكلف خزانة الدولة ما يقارب 70 مليار جنيه، بحسب تقديرات وزارة المالية.

لكن سارة سعادة كبير محللى الاقتصاد الكلى فى شركة“سى آى كابيتال”، تستبعد تخلى الحكومة عن رفع الدعم مقابل خفض التضخم بما يتيح وفر فى عجز الموازنة.

ورغم أن الوفر من آخر رفع للمواد البترولية يوفر نحو 27 مليار جنيه للخزانة فى حين أن خفض الفائدة 1% قد يؤدى لضعف الوفر، لكن سعادة ترى أن لوفر المتوقع فى بند الفوائد بالموازنة مع احتمالات خفض أسعار الفائدة، لن يُغنى عن المُضى فى خطة إلغاء الدعم تدريجيًا على أسعار الطاقة مثل الكهرباء والمواد البترولية.

وقالت إن يجب أن تستكمل الحكومة تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى والتخلص من أعباء الموازنة لتصحيح مسارات الإنفاق بشكل هيكلى.

وأوضحت سعادة أن الإبقاء على الدعم يُهدد استدامة خفض عجز الموازنة، لأنها ستظل مرهونة بتغير الأسعار العالمية للسلع، مثل برميل البترول، فحال ارتفاعه دون مراجعة سعر المواد البترولية محليًا بصورة دورية، ستتحمل الدولة فارق السعر.

وتوقع محمد أبو باشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى“إى إف جى القابضة”، تسارع معدل التضخم السنوى فى قراءة شهر نوفمبر ليصل إلى 28%، انعكاسًا لتأثير ارتفاع أسعار البنزين والسولار خلال أكتوبر الماضى.

وقال أبو باشا، إن“المركزى” على الأرجح سيبدأ خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل نظرًا لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم فى الوقت الحالى.

ورفعت وزارة البترول أسعار المنتجات البترولية المختلفة منتصف الشهر الماضى، لكنها أجلت المراجعة ربع السنوية المقبلة إلى أبريل المقبل، فى الوقت نفسه، شرعت الحكومة فى مراجعة برنامج صندوق النقد والإجراءات الإصلاحية ذات التبعات الاجتماعية لمد فترة رفع الدعم قبل 2026.

ويتفق عمرو الألفى، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر للأوراق المالية، أن خفض الفائدة فى ظل المسار الحالى للتضخم من المرجح أن يكون فى الربع الأول من العام المقبل.

وأشار إلى أن أسعار الطاقة سواء الكهرباء والغاز والمواد البترولية أبرز أسباب ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضى.

ولم يُحرك البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة منذ مارس الماضى والتى تسجل 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعدما زادت 8% خلال الربع الأول من العام الجارى.

وعاد التضخم السنوى للارتفاع فى أغسطس الماضى، رغم اتجاهه التنازلى منذ أبريل، بسبب اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن بعض السلع مثل المواد البترولية وأسعار الكهرباء والغاز للمنازل وتموين السيارات.

وتوقعت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، تثبيت الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات المقبلة فى ظل ترجيحها أن يرتفع التضخم هامشيًا أو يستقر عند مستوياته المرتفعة فى أفضل السيناريوهات.

أوضحت أن التضخم الشهر الحالى جاء أفضل من التوقعات فى ظل أثر سنة الأساس وعدم انعكاس أثر رفع المواد البترولية بالكامل.

ومن المقرر أن تجتمع لجمة السياسات النقدية فى 21 من الشهر الحالى، فى وقت أقر فيه الفيدرالى الأمريكى تخفيضاً جديداً للفائدة هناك بمقدار 25 نقطة أساس.

واستقر معدل التضخم السنوى للتعليم عن 12.3% فى ظل اعتماد الجهاز منهجية جمع الأسعار من المنشآت التعليمية فى فبراير لضمان استقرارها.

وقال هشام حمدى نائب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم القابضة، إن استبعاد إضافة سلة التعليم لمؤشر التضخم عن شهر أكتوبر حد من ارتفاع التضخم للمستوى المتوقع عند 27.8%، إذ توقع ارتفاع أسعار الخدمات التعليمية 11% مع بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025.

وتوقع حمدى تراجع التضخم فى قراءة نوفمبر وديسمبر المقبل، بفضل توافر مخزون من السلع الأساسية على رأسها الخضراوات والفاكهة، ما يُدعم تراجع أسعارها.

وأوضح حمدى أن تراجع التضخم خلال النصف الأول من 2025، مشروط بنتائج مناقشات الحكومة مع صندوق النقد بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأثرها على إجراءات رفع الدعم على بعض السلع، وفقا لخطة الدولة.