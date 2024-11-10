المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل صعوده فوق مستويات 31300 نقطة

MENAFN - Al-Borsa News) تحاول مؤشرات المصرية استكمال رحلة الصعود والثبات أعلى مستوى 31 ألف نقطة لتأكيد الاتجاه الصاعد خلال الجلسات المقبلة، ويرى المتعاملون أن المؤشر الرئيسي يحاول كسر مستوى المقاومة عند 31700 نقطة خلال الفترة المقبلة.

وأغلق المؤشر الرئيسى EGX30 عند مستويات الـ 31394.33 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.41% فى تعاملات الأحد، بينما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنحو 0.39% ليصل إلى 3265.9 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.43% ليصل إلى 8363.15 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.07% ليصل إلى 11628.24 نقطة.

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ويرى أحمد ناشي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة سى أف أى لتداول الأوراق المالية، أن تجاوز المؤشر الرئيسى لمستويات مقاومة الـ 31300 نقطة يعد شيئا مهما، مرجحًا صعود المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الـ 31600 نقطة ثم الـ 31800 نقطة المتوقع الوصول إليها خلال الأسبوع الجاري، ومن ثم مستويات الـ 32 ألف نقطة خلال الأسبوع المقبل.

وتابع أنه بنهاية العام الحالى من المتوقع العودة لتسجيل مستويات تاريخية عند 34 ألف نقطة، موضحًا أنه على الرغم من الصعود الجماعى لمؤشرات البورصة إلا أننا شهدنا هبوط فى حجم التداولات، فمنذ فترة كبيرة لم نشهد حجم التداولات أقل من 3 مليارات جنيه.

وقال إن المؤشر السبعينى أداؤه أفضل بكثير من أداء المؤشر الرئيسى، مشيراً إلى أنه من المتوقع مواصلة تحقيق قمم تاريخية جديدة بالوصل لمستويات 8500 نقطة، مدعومًا بصعود أسهم قطاعى الأدوية والأغذية.

ورجح ناشى ذلك بأنه يوجد ترقب من المستثمرين بعد الصعود الكبير الذى شهده السوق خلال جلستى يوم الأربعاء والخميس الماضيين.

ونصح ناشى المستثمرين بالتركيز على قطاعات العقارات، والبنوك، والاتصالات، والخدمات المالية غير المصرفية، والبعد عن الأسهم التى شهدت صعود بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وشهد السوق تداولات بقيمة 3.47 مليار جنيه، من خلال تداول 1.270 مليار سهم، بتنفيذ 115.3 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 213 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 102 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا أسهم الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى بنسبة 20%، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعى بنسبة 19.96%.

وتراجعت أسعار 74 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم أصول اى اس بى للوساطة فى الاوراق المالية بنحو 9.09%، وسهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بنحو 4.92%، فيما لم تتغير أسعار 37 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.267 تريليون جنيه.

وتوقع أحمد مصطفى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عكاظ للوساطة المالية، وصول المؤشر الرئيسي لمستويات الـ 31900 نقطة خلال الأسبوع الحالى، ومن ثم محاولة اختراق لمستويات 33 ألف و33400 نقطة.

وأوضح أن أهم نقاط الدعم خلال الوقت الحالى عند مستويات الـ 31 ألف نقطة و30370 نقطة، مرجحًا وصول المؤشر الرئيسي إلى مستويات الـ 34500 نقطة بحلول الربع الأول من 2024.

وحول المؤشر السبعينى توقع أن يصل إلى أعلى قممه التاريخية بين مستويات الـ 8500 نقطة و8800 نقطة، مشيراً إلى أن أهم مستوى دعم له عند منطقة الـ 7900 نقطة.

ونصح مصطفى المستثمرين طويلى الأجل بالاحتفاظ بالأسهم، وبالنسبة للمستثمرين متوسطى وقصيرى الأجل بالتركيز على قطاعات الإسكان والبنوك ومواد البناء.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 38.49 مليون جنيه و22.24 مليون جنيه مستحوذين على نسب 94.13% و4.84%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 60.7 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 1.04%.

وسجل الأفراد 82.55% من التعاملات، حيث سجل المصريون والعرب والأجانب صافي بيع بقيمة 37.23 مليون جنيه و11.85 مليون جنيه و4.67 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 17.44% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المصرية والعربية صافى شراء بقيمة 75.72 مليون جنيه و34.1 مليون جنيه، في حين حققت المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 56.07 مليون جنيه .