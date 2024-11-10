المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل صعوده فوق مستويات 31300 نقطة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحاول مؤشرات البورصة
المصرية استكمال رحلة الصعود والثبات أعلى مستوى 31 ألف نقطة لتأكيد الاتجاه الصاعد خلال الجلسات المقبلة، ويرى المتعاملون أن المؤشر الرئيسي يحاول كسر مستوى المقاومة عند 31700 نقطة خلال الفترة المقبلة.
وأغلق المؤشر الرئيسى EGX30 عند مستويات الـ 31394.33 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.41% فى تعاملات الأحد، بينما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنحو 0.39% ليصل إلى 3265.9 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.43% ليصل إلى 8363.15 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.07% ليصل إلى 11628.24 نقطة.
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ويرى أحمد ناشي، رئيس قسم التحليل الفني بشركة سى أف أى لتداول الأوراق المالية، أن تجاوز المؤشر الرئيسى لمستويات مقاومة الـ 31300 نقطة يعد شيئا مهما، مرجحًا صعود المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الـ 31600 نقطة ثم الـ 31800 نقطة المتوقع الوصول إليها خلال الأسبوع الجاري، ومن ثم مستويات الـ 32 ألف نقطة خلال الأسبوع المقبل.
وتابع أنه بنهاية العام الحالى من المتوقع العودة لتسجيل مستويات تاريخية عند 34 ألف نقطة، موضحًا أنه على الرغم من الصعود الجماعى لمؤشرات البورصة إلا أننا شهدنا هبوط فى حجم التداولات، فمنذ فترة كبيرة لم نشهد حجم التداولات أقل من 3 مليارات جنيه.
وقال إن المؤشر السبعينى أداؤه أفضل بكثير من أداء المؤشر الرئيسى، مشيراً إلى أنه من المتوقع مواصلة تحقيق قمم تاريخية جديدة بالوصل لمستويات 8500 نقطة، مدعومًا بصعود أسهم قطاعى الأدوية والأغذية.
ورجح ناشى ذلك بأنه يوجد ترقب من المستثمرين بعد الصعود الكبير الذى شهده السوق خلال جلستى يوم الأربعاء والخميس الماضيين.
ونصح ناشى المستثمرين بالتركيز على قطاعات العقارات، والبنوك، والاتصالات، والخدمات المالية غير المصرفية، والبعد عن الأسهم التى شهدت صعود بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وشهد السوق تداولات بقيمة 3.47 مليار جنيه، من خلال تداول 1.270 مليار سهم، بتنفيذ 115.3 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 213 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 102 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا أسهم الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى بنسبة 20%، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعى بنسبة 19.96%.
وتراجعت أسعار 74 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا سهم أصول اى اس بى للوساطة فى الاوراق المالية بنحو 9.09%، وسهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بنحو 4.92%، فيما لم تتغير أسعار 37 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.267 تريليون جنيه. مصطفى: EGX70 يحاول الوصول لقمته التاريخية عند 8500 نقطة
وتوقع أحمد مصطفى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة عكاظ للوساطة المالية، وصول المؤشر الرئيسي لمستويات الـ 31900 نقطة خلال الأسبوع الحالى، ومن ثم محاولة اختراق لمستويات 33 ألف و33400 نقطة.
وأوضح أن أهم نقاط الدعم خلال الوقت الحالى عند مستويات الـ 31 ألف نقطة و30370 نقطة، مرجحًا وصول المؤشر الرئيسي إلى مستويات الـ 34500 نقطة بحلول الربع الأول من 2024.
وحول المؤشر السبعينى توقع أن يصل إلى أعلى قممه التاريخية بين مستويات الـ 8500 نقطة و8800 نقطة، مشيراً إلى أن أهم مستوى دعم له عند منطقة الـ 7900 نقطة.
ونصح مصطفى المستثمرين طويلى الأجل بالاحتفاظ بالأسهم، وبالنسبة للمستثمرين متوسطى وقصيرى الأجل بالتركيز على قطاعات الإسكان والبنوك ومواد البناء.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 38.49 مليون جنيه و22.24 مليون جنيه مستحوذين على نسب 94.13% و4.84%، فيما توجه الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات نحو 60.7 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 1.04%.
وسجل الأفراد 82.55% من التعاملات، حيث سجل المصريون والعرب والأجانب صافي بيع بقيمة 37.23 مليون جنيه و11.85 مليون جنيه و4.67 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 17.44% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات المصرية والعربية صافى شراء بقيمة 75.72 مليون جنيه و34.1 مليون جنيه، في حين حققت المؤسسات الأجنبية صافي بيع بقيمة 56.07 مليون جنيه .
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