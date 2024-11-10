السياحة تبحث تقنين أوضاع الشقق الفندقية“Airbnb”

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقد وزير
السياحة شريف فتحى اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية على هامش بورصة السياحة بلندن“WTM 2024′′، لبحث مقترحات تحسين تجربة السائحين وإيجاد حلول لبعض المعوقات التى تواجه القطاع.
وناقش الاجتماع عدد من المشكلات التى تواجه صناعة السياحة والمقترحات التى تقدمت بها الجمعية للتعاون مع الوزارة فى محاولة تحسين التجربة السياحية فى مصر على كافة مستوياتها وتذليل العقبات التى تواجه السائح والمستثمر السياحى وكذلك بعض الأمور المتعلقة ببعض المناطق الآثرية.
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وطرح الوزير عدد من المسارات والإجراءات التى بدأت الوزارة بالفعل فى اتخاذها لمواجهة هذه المشكلات، فضلا عن الاهتمام بكافة المعوقات التى تواجه المستثمرين والعاملين فى القطاع واتخاذ الخطوات اللازمة لحلها بالشكل الذى يحقق مستهدفات استيراتيجية تطوير وتنمية صناعة السياحة المصرية.
وقال سامح سعد المدير التنفيذى لجمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، إن مطالب الجمعية شملت تقنين أوضاع الشقق الفندقية“Airbnb” مما يساعد على زيادة عدد الوحدات والغرف الفندقية بشكل أسرع لسد حاجة القطاع، فضلا عن زيادة أساطيل النقل السياحى وإيجاد حلول لتفادى ارتفاع أسعار استيراد المركبات.
وأوضح سعد أن الجناح المصرى شهد إقبالا ملحوظا خلال بورصة السياحة بلندن هذا العام، مضيفًا أن حجم الإقبال والمناقشات بشأن توقيع العقود سواء على الصعيد الفندقى أو شركات السياحة كان يشهد زخما كبيرا.
قال إن مساحة الجناح المصرى قاربت على 2000 متر مربع، مقسمة ما بين جناح هيئة التنشيط السياحى الذى بلغ نحو 800 متر مربع وبين مساحة موازية للشركات والفنادق المصرية المشاركة.
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