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السياحة تبحث تقنين أوضاع الشقق الفندقية“Airbnb”

11/10/2024 2:26:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عقد وزير السياحة شريف فتحى اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية على هامش بورصة السياحة بلندن“WTM 2024′′، لبحث مقترحات تحسين تجربة السائحين وإيجاد حلول لبعض المعوقات التى تواجه القطاع.

وناقش الاجتماع عدد من المشكلات التى تواجه صناعة السياحة والمقترحات التى تقدمت بها الجمعية للتعاون مع الوزارة فى محاولة تحسين التجربة السياحية فى مصر على كافة مستوياتها وتذليل العقبات التى تواجه السائح والمستثمر السياحى وكذلك بعض الأمور المتعلقة ببعض المناطق الآثرية.

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وطرح الوزير عدد من المسارات والإجراءات التى بدأت الوزارة بالفعل فى اتخاذها لمواجهة هذه المشكلات، فضلا عن الاهتمام بكافة المعوقات التى تواجه المستثمرين والعاملين فى القطاع واتخاذ الخطوات اللازمة لحلها بالشكل الذى يحقق مستهدفات استيراتيجية تطوير وتنمية صناعة السياحة المصرية.

وقال سامح سعد المدير التنفيذى لجمعية الحفاظ على السياحة الثقافية، إن مطالب الجمعية شملت تقنين أوضاع الشقق الفندقية“Airbnb” مما يساعد على زيادة عدد الوحدات والغرف الفندقية بشكل أسرع لسد حاجة القطاع، فضلا عن زيادة أساطيل النقل السياحى وإيجاد حلول لتفادى ارتفاع أسعار استيراد المركبات.

وأوضح سعد أن الجناح المصرى شهد إقبالا ملحوظا خلال بورصة السياحة بلندن هذا العام، مضيفًا أن حجم الإقبال والمناقشات بشأن توقيع العقود سواء على الصعيد الفندقى أو شركات السياحة كان يشهد زخما كبيرا.

قال إن مساحة الجناح المصرى قاربت على 2000 متر مربع، مقسمة ما بين جناح هيئة التنشيط السياحى الذى بلغ نحو 800 متر مربع وبين مساحة موازية للشركات والفنادق المصرية المشاركة.

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