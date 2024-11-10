قيود صناعة البترول الأمريكية في انتظار ترامب

MENAFN - Al-Borsa News) ينتظر المدراء التنفيذيون في قطاع البترول الأمريكي بشغف قرارات دونالد المرتقبة للتراجع عن القوانين البيئية.

لكن رغم تعهد الرئيس بمبدأ“الحفر، الحفر، الحفر”، من غير المرجح أن تشهد الإنتاجية زيادة كبيرة خلال فترته الرئاسية الثانية.

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جعل ترامب من سياسة الطاقة ركناً أساسياً في حملته الانتخابية، متعهداً بتقليص البيروقراطية وإطلاق العنان لمنتجي البترول الأمريكيين لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار للمستهلكين.

وقال ترامب، وهو يعلن انتصاره صباح الأربعاء:“لدينا ذهب سائل أكثر من أي بلد في العالم، حتى أكثر من السعودية”.

إعادة انتخاب الرئيس السابق تمثل نعمة للصناعة التي كانت تربطها علاقة مضطربة مع إدارة جو بايدن، كما أنها تعد مكسباً كبيراً لزعماء الشركات الذين ضخوا أموالاً كبيرة في حملته الانتخابية، بحسب ما ذكرته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وقال مؤسس“كونتيننتال ريسورسز” والمتبرع لترامب، هارولد هام:“لا أستطيع أن أكون أكثر سعادة بفوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب. إنه نصر ضخم للطاقة الأمريكية ومستقبل أمن أمتنا”.

وعبر جيف ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة“هاليبرتون”، وهي واحدة من أكبر شركات الخدمات البترولية في البلاد، عن مشاعره أيضاً قائلاً:“إنه أمر إيجابي فقط. في الواقع، أنا متفائل للغاية”.

عند توليه المنصب في يناير المقبل، تتوقع الصناعة أن يعمل ترامب على إلغاء العديد من القواعد البيئية التي فرضها بايدن.

وأشار مايك سومرز، رئيس“معهد البترول الأمريكي”، إلى أن الأعوام الأربعة الماضية شهدت“هجوماً تنظيمياً” سيتم الآن عكسه.

وقال سومرز:“مجرد إشارة من الإدارة إلى أنها تريد صناعة بترول وغاز قوية في الولايات المتحدة ستكون عاملاً رئيسياً لجلب الاستثمار الذي تحتاجه هذه الصناعة للنمو”.

وتشمل التغييرات التي تتوقعها الصناعة إلغاء القواعد المتعلقة بانبعاثات العوادم التي تهدف إلى دفع السائقين نحو السيارات الكهربائية، وتوسيع الوصول إلى الهيدروكربونات من خلال زيادة عقود الإيجار في خليج المكسيك والأراضي العامة، وتخفيف الحماية للأنواع المهددة بالانقراض.

كما يُتوقع أن ينهي ترامب توقف إصدار التراخيص لمحطات الغاز الطبيعي المسال الجديدة.

وعد ترامب بخفض الضرائب على الشركات وإلغاء التشريعات البيئية الرئيسية التي أقرها بايدن، مثل قانون“الحد من التضخم”.

ومع ذلك، يستفيد الكثيرون في الصناعة من هذا القانون ويعارضون إلغائه بالكامل.

لكن رغم التغييرات التنظيمية المتوقعة، حذر المحللون من أن زيادة سريعة في الإنتاج خلال ولاية ترامب الثانية أمر غير محتمل.

فقد وصل الإنتاج إلى مستويات قياسية خلال فترة بايدن، حيث بلغ ذروة جديدة بلغت 13.4 مليون برميل يومياً في أغسطس رغم القيود التنظيمية.

إلا أن المستثمرين، الذين تكبدوا خسائر بعد أعوام من التوسع المدفوع بالديون، يفضلون أن تركز الشركات على العائدات بدلاً من النمو.

ويُتوقع أن يستمر النموذج الذي فرضوه على القطاع في التركيز على الانضباط الرأسمالي.

وبحسب“إس آند بي”، من المتوقع أن يبلغ متوسط الإنتاج حوالي 13.2 مليون برميل يومياً هذا العام، وأن يصل إلى 13.6 مليون برميل يومياً في عام 2025 قبل أن ينخفض في العام التالي بسبب تراجع الأسعار، ولا تؤثر إعادة انتخاب ترامب على التوقعات قصيرة الأمد.

على الصعيد الاقتصادي، قد تساعد بعض العوامل ترامب في الوفاء بوعده بخفض أسعار الوقود؛ فتراجع الطلب الصيني مع خطط منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها“أوبك+” لزيادة العرض قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار في الأشهر المقبلة، لكن ذلك سيكون له تأثير سلبي على منتجي البترول.

وقال دانييل يرجين، مؤرخ الطاقة الحائز على جائزة بوليتزر ومؤلف كتاب“الخريطة الجديدة”، إن“السوق تعاني من فائض لأن الاقتصاد الصيني لا يحقق الطلب الذي حققه في الماضي، وهذا هو العبء الأكبر على الصناعة البترولية العالمية والأمريكية”.

وذكر بوب مكالي، رئيس شركة“رابيدان إنرجي” للاستشارات ومستشار الطاقة السابق لإدارة جورج دبليو بوش:“أي رئيس لديه أدوات محدودة للغاية للتأثير على سعر البترول على المدى القصير”.

لكنه أضاف أنه إذا تجاوز النمو القوي للعرض العالمي الطلب في الأعوام القادمة، فقد“يحالف الحظ ترامب ويرى انخفاضاً حاداً في أسعار البترول”.

وأشار:“ومع ذلك، قد يتعلم من جديد درساً من عام 2020، وهو أن انخفاض أسعار البترول قد يرضي المستهلكين، لكنه يضر بقطاع البترول الصخري الأمريكي. في الواقع، أكبر تهديد لهذا القطاع هو انخفاض أسعار البترول بشكل حاد”.

أظهر ترامب خلال ولايته الأولى استعداده للعب دور نشط في تشكيل أسعار البترول.

ففي عام 2018، ضغط على“أوبك” لزيادة الإنتاج لخفض الأسعار، ثم أقنعهم بخفضه في عام 2020 لإنقاذ قطاع البترول الصخري الأمريكي من الإفلاس مع انهيار الأسعار إثر جائحة كورونا.

كما وعد ترامب بممارسة أقصى ضغط على إيران، مما يزيد من فرض العقوبات على صادراتها البترولية، وهو ما قد يدفع بأسعار البترول العالمية إلى الارتفاع.

أحد أبرز التغييرات التي تطمح إليها الصناعة هو أن يسعى ترامب، مدعوماً بالسيطرة الجمهورية على مجلس الشيوخ وربما مجلس النواب، إلى تمرير تشريعات إصلاح شاملة لإجراءات التصاريح بعد أعوام من المحاولات الفاشلة.

وعلى الرغم من خطط ترامب لتمزيق القواعد البيئية، يتوقع المحللون أن تظل الشركات البترولية الكبرى ملتزمة بخفض الانبعاثات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالميثان، وهو غاز دفيئة قوي.