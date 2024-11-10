الشركات الأجنبية تسحب أموالا أكثر من الاقتصاد الصيني المتباطئ

MENAFN - Al-Borsa News) سحبت الشركات الأجنبية مزيداً من الأموال من الصين في الربع الأخير، في إشارة إلى أن بعض المستثمرين لا يزالون متشائمين، رغم سعي بكين لتطبيق إجراءات تحفيزية تهدف إلى استقرار النمو.

وانخفضت التزامات الاستثمار المباشر للصين في ميزان المدفوعات بمقدار 8.1 مليار دولار في الربع الثالث، وفقاً لبيانات صادرة عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي.

موضوعات((رجال الأعمال المصريين)) تبحث إنشاء كيان استثمارى يمثل الاستثمارات المصرية والخليجية قيود صناعة البترول الأمريكية في انتظار“ترامب” “السياحة” تبحث تقنين أوضاع الشقق الفندقية“Airbnb”

وقد تراجع هذا المؤشر، الذي يقيس الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، بنحو 13 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حسب ما نقلته وكالة أنباء“بلومبرج”.

شهد الاستثمار الأجنبي في الصين تراجعاً خلال الأعوام الثلاثة الماضية بعد أن وصل إلى مستوى قياسي في عام 2021، نتيجة للتوترات الجيوسياسية والتشاؤم بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم وزيادة المنافسة من الشركات الصينية المحلية في صناعات مثل السيارات.

وإذا استمر هذا التراجع لبقية العام، فقد يكون أول تدفق سنوي صافٍ للخارج في الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 1990 على الأقل، حيث تتوافر بيانات قابلة للمقارنة.

من بين الشركات التي قلصت عملياتها في الصين هذا العام شركات صناعة السيارات“نيسان موتور” و”فولكس واجن”، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل“كونيكا مينولتا”.

وأعلنت“نيبون ستيل” في يوليو أنها ستنسحب من مشروع مشترك في الصين، فيما تغلق“إنترناشونال بيزنس ماشينز” فريق أبحاث الأجهزة في البلاد، وهو قرار يؤثر على نحو 1,000 موظف.

ويُحتمل أن تؤدي توقعات بتوسع الحرب التجارية وتدهور العلاقات مع بكين خلال ولاية الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الثانية إلى مزيد من الضغوط على الاستثمار.

وقال رئيس غرفة التجارة الأمريكية في شنغهاي، ألان جابور، إن“التوتر الجيوسياسي” هو أبرز مصدر قلق بالنسبة للأعضاء.

وقال جابور في مقابلة مع“تلفزيون بلومبرج” الأسبوع الماضي خلال معرض الصين الدولي للاستيراد، إن“هذا الأمر يُصعب التخطيط لاستثمارات كبيرة، لكن على العكس من ذلك، نرى الكثير من الأعضاء يقومون باستثمارات صغيرة ومتوسطة. إنه بيئة استثمارية أكثر تخصصاً”.

ومع ذلك، فقد استفاد بعض المستثمرين الأجانب من الجهود الحكومية في أواخر سبتمبر لتحفيز الاقتصاد، إذ ارتفعت قيمة الأسهم التي يحتفظ بها الأجانب بأكثر من 26% منذ أغسطس، وفقاً لبيانات منفصلة من البنك المركزي.

وسجل مؤشر الأسهم الصيني القياسي ارتفاعاً يقارب 21% في سبتمبر بعد بدء حملة التحفيز المنسقة، رغم أنه فقد بعضاً من تلك المكاسب فيما بعد.

وعلى النقيض، ارتفع الاستثمار الخارجي من الصين بشكل حاد.

ففي الربع الثالث، زادت الشركات الصينية أصولها في الخارج بنحو 34 مليار دولار، وفقاً للبيانات الأولية من إدارة الدولة للنقد الأجنبي، مما رفع التدفقات الصادرة منذ بداية العام إلى 143 مليار دولار، وهو ثالث أعلى مستوى قياسي لهذه الفترة.

قامت شركات صينية مثل“بي واي دي” بزيادة انتشارها في الخارج بسرعة لتأمين المواد الخام وتعزيز طاقة الإنتاج في الأسواق الأجنبية.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه ويتوسع، حيث تفرض دول أخرى تعريفات جمركية على بعض الصادرات الصينية، وتهدد الولايات المتحدة بفرض رسوم عقابية على جميع السلع الصينية.