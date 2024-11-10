دانييل جروس يكتب: كيف يمكن لأوروبا الاستفادة من ولاية ترامب الثانية؟

MENAFN - Al-Borsa News) قرر الناخبون الأمريكيون منح الرئيس السابق دونالد فرصة ثانية. وبات لزاما على بقية العالم الآن أن يقبل هذا الواقع ويتكيف وفقا له. ينطبق هذا بشكل خاص على أوروبا، التي اعتمدت لفترة طويلة على المظلة الأمنية الأمريكية، ومؤخرا على الوصول إلى سوق الولايات المتحدة الاستهلاكية الشاسعة.

يتمثل شاغل أوروبا الأمني الأكثر إلحاحا في الوضع العسكري المتدهور في أوكرانيا.

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ولكن بعد فشل الاتحاد الأوروبي في زيادة إنتاجه العسكري، فإنه لا يستطيع أن يفعل الكثير في هذه المرحلة باستثناء انتظار نتائج المفاوضات التي وعد بها ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

في حين يبدو الوضع في أوكرانيا كئيبا بائسا، فإن التوقعات أكثر تفاؤلا على الجبهة التجارية. فالاتحاد الأوروبي هو أكبر مُـصَـدِّر في العالم، حيث تمثل صادراته نحو 25% من ناتجه المحلي الإجمالي ــ وهي حصة أعلى كثيرا من حصة الولايات المتحدة.

ولأن الولايات المتحدة أكبر سوق تصدير لمنتجات الكتلة، فإن عودة ترامب ــ“رجل التعريفات الجمركية” كما يعلن عن نفسه ــ تبدو أشبه بتهديد خطير.

ولكن مع دبلوماسية الاتحاد الأوروبي الماهرة، قد تقدم إدارة ترامب لأوروبا بعض الفرص القيمة.

تظل سياسة التجارة واحدة من المجالات القليلة حيث قد يتسنى للكتلة العمل ككيان موحد، على النحو الذي يمكن الدول الأوروبية من تنسيق استجابة استراتيجية.

السؤال الآن هو كيف ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يستجيب لرسوم ترامب الجمركية المحتملة.

يشير التحليل الاقتصادي إلى أن الرد على الرسوم الجمركية برسوم جمركية ضرره أكثر من نفعه.

الحجة المعتادة لتبني استراتيجية العين بالعين هي أنها قد تردع الطرف الآخر عن بدء حرب تجارية في حين تشير إلى الصناعات المحلية بأن صناع السياسات سيدافعون عن مصالحها.

ربما كان هذا المنطق معقولا عندما كانت الحكومات تستخدم مثل هذه الأدوات بشكل مقتصد لحماية صناعات بعينها، لكن الزمن تغير.

ينبع هوس ترامب بالرسوم الجمركية جزئيا من اعتقاده بأن أمريكا تخسر الأرض في التجارة العالمية لأن دولا أخرى تفرض رسوما جمركية أعلى كثيرا.

ما إذا كانت الرسوم الجمركية الأمريكية أقل حقا من تلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي أو الصين أمر قابل للنقاش، لكن المهم هنا هو أن ترامب يتصور أن الرسوم الجمركية الأوروبية أعلى بنسبة 50% من نظيراتها الأمريكية.

في حين تبدو عبارة“أعلى بنسبة 50%” درامية، فإن الفارق الفعلي هو بين متوسط معدل التعريفة الجمركية 3.5% في الولايات المتحدة و5% في الاتحاد الأوروبي.

قبل فترة ليست ببعيدة، عندما كان صناع السياسات الأوروبيون والأمريكيون يتفاوضون على اتفاقية الاستثمار والتجارة الحرة عبر الأطلسي، لم تكن هذه الفجوة موضع خلاف حقا.

ونظرا لتأكيد ترامب على المعاملة بالمثل، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يفكر في خفض بعض تعريفاته المتبقية.

على وجه الخصوص، من الممكن أن يقترح صناع السياسات الأوروبيون خفض رسوم الاستيراد التي تبلغ 10% على السيارات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، إلى التعريفة الجمركية التي تبلغ 2.5% والتي تفرضها الولايات المتحدة ــ أو حتى إزالتها بالكامل.

من المؤكد أن القادة الأوروبيين سوف يضطرون إلى تنحية كبريائهم جانبا لتقديم مثل هذا العرض.

ولكن ينبغي لهم أن يستفيدوا من كتاب قواعد جان كلود يونكر، سلف أورسولا فون دير لاين في رئاسة المفوضية الأوروبية، والذي نجح في نزع فتيل حرب تجارية عبر الأطلسي أثناء ولاية ترامب الأولي.

باحتضان نهج يونكر الدبلوماسي، يصبح بوسع أوروبا أن تستفيد بالفعل من تعريفات ترامب الجمركية.

الواقع أن خطة ترامب التي تقضي بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على السلع الصينية و10-20% على دول أخرى قد تمنح المنتجين الأوروبيين ميزة تنافسية.

وتتجلى هذه الديناميكية بالفعل في سوق السيارات الأمريكية، حيث تزدهر الشركات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقرا لها في حين اسـتُـبـعِـدَت المركبات الكهربائية الصينية فعليا بسبب الرسوم الجمركية الباهظة بنسبة 100% التي فرضها الرئيس جو بايدن.

لذا، يجب أن يكون الإبقاء على العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هادئة نسبيا على رأس أولويات صناع السياسات الأوروبيين على مدار السنوات الأربع المقبلة.

بطبيعة الحال، ستكون هذه الجهود عقيمة إذا ما حذت دول أخرى حذو أمريكا.

في ثلاثينيات القرن العشرين، على سبيل المثال، تسببت الولايات المتحدة في تفاقم الكساد الأعظم بزيادة الرسوم الجمركية وإشعال شرارة حرب تجارية دفعت الاقتصاد العالمي إلى حالة من الانهيار.

لكن هذه المرة قد تكون مختلفة تماما. إذ يبدو أن معظم البلدان غير مهتمة بتبني نهج ترامب، الذي يتعارض مع مصالح عدد كبير من الاقتصادات الصغيرة المفتوحة التي تشكل العمود الفقري للتجارة العالمية.

وحتى الصين قد تستجيب للرسوم الجمركية الأمريكية، لكنها لا تملك أي حافز يُـذكَـر لفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من دول أخرى.

وعلى هذا فإن حرب الرسوم الجمركية التي يأمل ترامب في تصعيدها قد تظل شأنا صينيا أمريكيا.

ولكن من المهم هنا أن نعلم أن التجارة بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من كونهما أكبر اقتصادين في العالم، تمثل جزءا ضئيلا من التجارة الدولية: إذ تبلغ واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية نحو 500 مليار دولار أمريكي، وهذا يعادل 0.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ونحو 2% من التجارة العالمية.

وعلى هذا، فبدلا من التباكي على نهاية النظام الدولي القائم على القواعد، ينبغي لصناع السياسات في الاتحاد الأوروبي أن يركزوا على المهمة العملية المتمثلة في نزع فتيل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع الإبقاء على الأسواق الأوروبية مفتوحة لبقية العالم.

بقلم: دانييل جروس، مدير معهد صنع السياسات الأوروبية في جامعة بوكوني.

المصدر: موقع“بروجكت سنديكيت”