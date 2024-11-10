البنك الدولى: الاستثمار الخاص فى مصر لا يزال محدودًا رغم إمكانيات النمو التى يتمتع بها

قال البنك الدولى ، إن الاستثمار الخاص فى مصر لا يزال محدودًا كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى رغم إمكانات النمو التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى.

وأشار فى وثائق مشروعه مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن هناك لترجمة النمو الاقتصادى إلى المزيد من فرص العمل، حيث يبلغ معدل التوظيف حاليًا 40.1% من السكان فى سن العمل، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 1.5% مقارنةً بالفترة بين 2013-2014.

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لكنه أشار إلى أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لاستعادة الاستقرار الاقتصادى الكلى، ومن المتوقع أن يرتفع النمو تدريجيًا ليصل إلى 4.2% بحلول السنة المالية 2024-2025، بينها تحسين بيئة الأعمال وخفض دور الدولة، وتسريع نمو القطاع الخاص القائم على التصدير، بما يتماشى مع رؤية 2030 وبرنامج الإصلاح الهيكلى الوطنى.

وتهدف التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة من 2024-2030 إلى زيادة مساهمة الاستثمار الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى من 28.7% فى السنة المالية 2021/2022 إلى 65% بحلول عام 2030، وزيادة الصادرات السنوية من 53 مليار دولار فى 2023/2024 إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مع مضاعفة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الصادرات وخلق من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال هذه الفترة، وتعزيز الأداء البيئى للاقتصاد.

وذكر أن الطلب على رأس المال الاستثمارى مرتفع فى مصر، وأن هناك حاجة ماسة للابتكار فى حلول التمويل التى تستهدف المشاريع المبتكرة.

وقدر أن إجمالى الطلب على رأس المال المغامر للمشاريع المبتكرة فى مصر خلال السنوات الخمس المقبلة قد يتراوح بين 1.5 و3 مليارات دولار.

وأشار إلى أنه يوجد حاليًا 10 صناديق رأسمال مخاطر فى مصر تستثمر فى المراحل الأولية وحتى النمو المبكر بإجمالى رأسمال تحت الإدارة يبلغ 160 مليون دولار، كما ظهر برنامج“صندوق الصناديق” الذى يديره جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحفز مهم لتطوير صناعة رأس المال المخاطر فى مصر، حيث غالبًا ما كان بمثابة المستثمر الأساسى.

ومع ذلك، ذكر البنك أن أكثر من 80% من رأس المال المستثمر فى المشاريع المبتكرة المصرية بين عامى 2018 و2022 جاء من مستثمرين دوليين وصناديق رأس المال المخاطر الأجنبية.

وقال إن البيانات التى جمعها الجهاز حول 72 مشروعًا مبتكرًا ضمن برنامج صندوق الصناديق تشير إلى أن تلك المشاريع بحاجة لنحو 407 ملايين دولار تمويلات رأس مال مغامر فى عام 2024 فى مرحلة من التمويل المبكر إلى التمويل من المرحلة A/B

وقال إن الضغط المالى الحاد الناتج عن الصدمات الخارجية الأخيرة رفع من خطر إغلاق العديد من المشاريع المبتكرة أو انتقالها إلى أسواق أكثر استقرارًا، خاصة فى دول مجلس التعاون الخليجى التى تستقطب المشاريع المبتكرة الدولية والإقليمية.

وقال إن التغير المناخى وآفاق النمو مرتبطين بشكل وثيق فى مصر، حيث تعانى البلاد من نقص شديد فى المياه العذبة، وهى عامل حيوى للصناعة والزراعة على حد سواء.

وأشار إلى أنه لا يتم إعادة تدوير إلا 1.7% فقط من المياه المستهلكة، وفقًا للمعايير الثلاثية، بينما يتم تلبية احتياجات الطاقة بنسبة 95% من الوقود الأحفورى، مما يجعل مصر متأخرة فى توليد الطاقة المتجددة مقارنة بالدول ذات دخل متوسط.

وذكر أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد الأوروبى بصدد إدخال معايير جديدة تتعلق بالتجارة المناخية، وهو أحد أهم أسواق التصدير لمصر.

وقال إنه من هنا، تدرك السلطات المصرية الحاجة الملحة للتحول الأخضر، كما هو موضح فى الاستراتيجية المناخية الوطنية والتزامات مصر المناخية.

وقال البنك الدولى إن القطاع الخاص فى مصر يتكون فى معظمه من المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، مستندًا إلى بيانات أحدث تعداد اقتصادى أجراه“التعبئة والإحصاء عام 2017”.

وذكر أنه يوجد 1.8 مليون منشأة مسجلة فى مصر، منها 79.6% منشآت صغيرة جداً، و19.9% منشآت صغيرة، وأقل من 1% منشآت متوسطة الحجم.

وذكر أن 76% من المنشآت فى قطاع التصنيع هى منشآت صغيرة جداً.

وقال إنه رغم أن معدل ريادة الأعمال فى مراحلها المبكرة متأخر بشكل عام فى مصر، إلا أنه مرتفع نسبياً فى قطاعات التصنيع واللوجستيات، بجانب موجة من ظهور المشاريع المصرية المبتكرة فى السنوات الأخيرة؛ تعمل فى مجالات التكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية، التكنولوجيا التجزئة، التكنولوجيا الزراعية، التكنولوجيا التعليمية، التكنولوجيا الصحية، النقل، اللوجستيات.

لكنه أشار إلى إن إنتاجية القطاع الخاص، والمبيعات، والصادرات تعتبر متواضعة إذ تشير التقديرات إلى أن متوسط إنتاجية العمالة فى قطاع التصنيع المصرى يصل إلى نحو 5,460 دولار سنويًا لكل عامل، وهو أقل من دول مثل تونس عند 6,900 دولار، أو فيتنام 7,690 دولار.

وقال إنه بين عامى 2018 و2019، شهدت المبيعات السنوية الحقيقية للشركات المسجلة فى مصر انخفاضاً بنسبة 11.3%.

وفى عام 2021، بعد التأثيرات الأكثر شدة لجائحة كوفيد-19 والحرب الأوكرانية، كانت معدلات توقف الأعمال فى مصر 10.9%، وهو أعلى معدل فى خمسة أعوام وأعلى من متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال البنك الدولى إن هذه الآثار لم تقتصر على الشركات المتعرضة مباشرة لسلاسل القيمة العالمية؛ حيث أظهرت دراسة استقصائية أجراها عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى صعيد مصر تراجعاً حاداً فى المبيعات من عام 2021 إلى 2022، وزيادة فى نسبة الشركات التى تحمل التزامات مالية غير مدفوعة فى نفس الفترة.

وأشار إلى أن نسبة الشركات المصرية التى تصدر بشكل مباشر أو غير مباشر مستقرة منذ 2013 عند ما بين 7 و8% من الشركات.

7 مليارات دولار سنويًا إيرادات الشعاب المرجانية فى مصر

وأشار إلى أن الشركات تتعرض للهشاشة المرتبطة بالمناخ، كما أنه من المحتمل أن يعانى القطاع الزراعى، أكبر قطاع عامل فى مصر، من تقلص الأراضى الصالحة للزراعة وانخفاض الإنتاجية.

وذكر أنه بسبب التغيرات فى مستويات المياه ودرجات الحرارة، قد يكون هناك تأثيرات سلبية على التصنيع الزراعي. وبالمثل، فإن ارتفاع درجات حرارة المياه والتلوث الحمضى يؤثر على الشعاب المرجانية فى مصر، التى يقدر أن 86% من إيراداتها السنوية البالغة حوالى 7 مليارات دولار تأتى من السياحة.

وقال البنك الدولى إن آخر تقدير لمؤسسة التمويل الدولية لفجوة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسة بلغ نحو 43.3 مليار دولار فى 2019.

وأفاد 92% من الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر أن سهولة الوصول للتمويل كانت مفتاحًا للنمو بحسب دراسة لشركة ماستركارد على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

واستشهد البنك فى دراسة استقصائية لمجموعة بوسطن الاستشارية توقع فيها 48% من الشركات المصدرة أن يكون“نقص الوصول إلى التمويل” تحديًا رئيسيًا أمام تحقيق أهداف التصدير الخاصة بها.

كشف البنك الدول أن 91% من الشركات تعتمد على التمويلات الذاتية لتمويل استثماراتها وخططها التوسعية مقابل 74% للشركات فى منطقة الشرق المتوسط ونحو 54% فى المغرب، وقال إن ذلك يؤثر على قدرة الشركات فى الإنفاق على الأصول الثابتة.

وقال إن الاقتراض من القطاع الخاص مقيد بسبب العائد المرتفع من السندات الحكومية منخفضة المخاطر، إلى جانب محدودية تنوع المنتجات لتلبية احتياجات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن تقرير مؤسسة التمويل الدولية يشير إلى أن جودة محافظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة منخفضة من الناحية الائتمانية بسبب المنتجات غير المصممة جيدًا من حيث التكلفة والهيكل والحجم والعمليات التى لا تتماشى مع احتياجات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنه بالمثل، يبدو أن الفجوة الائتمانية التى تواجهها الشركات المصدرة تتعلق بعدم توفر حلول تمويلية تتناسب مع الدورات النقدية الأطول المرتبطة بتصدير السلع المصنعة.

لكنه لفت إلى إن قانون البنوك لعام 2020 جعل الإطار القانونى المالى فى مصر أكثر توافقًا مع أحدث المعايير والممارسات المالية الدولية، بما فى ذلك إدخال فصل عن التكنولوجيا المالية، مما سيمكن من تعزيز جهود الشمول المالي.