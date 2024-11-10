المركزي المصري: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 24.4% بنهاية أكتوبر 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن البنك المركزي
المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي ليبلغ 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024
وأوضح في بيان اليوم الأحد أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، وفق مؤشراته سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و1% في سبتمبر 2024.
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وكان معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد سجل 1.1% في أكتوبر الماضي مقابل 1% في أكتوبر 2023 و2.1% في سبتمبر 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024.
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