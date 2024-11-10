المركزي المصري: تراجع معدل التضخم السنوي إلى 24.4% بنهاية أكتوبر 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي ليبلغ 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024

وأوضح في بيان اليوم الأحد أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، وفق مؤشراته سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و1% في سبتمبر 2024.

موضوعاتالبنك الدولى: الاستثمار الخاص فى مصر لا يزال محدودًا رغم إمكانيات النمو التى يتمتع بها الاقتصاد المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل صعوده فوق مستويات 31300 نقطة التضخم السنوى يرتفع خلال أكتوبر..و”الشهرى” يتباطأ

وكان معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد سجل 1.1% في أكتوبر الماضي مقابل 1% في أكتوبر 2023 و2.1% في سبتمبر 2024.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024.