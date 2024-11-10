Tuesday, 12 November 2024 09:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمطار مصحوبة بالبرق والرعد في هذه المناطق بالأردن مساء الأحد

11/10/2024 9:20:44 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال موقع طقس العرب إنه من المتوقع أن تتكاثر السُحب تدريجيًا في أقصى شمال المملكة مع ساعات مساء اليوم الأحد مما يهيئ الفرصة لهطول زخات من الأمطار.


ويتوقع أن يمتد نطاق الأمطار ليشمل أجزاء واسعة من مُحافظتي إربد وعجلون والأغوار الشمالية، وفق طقس العرب.


وذكر الموقع أن الأمطار قد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بحدوث البرق والرعد.

MENAFN10112024000151011027ID1108869858

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث