أمطار مصحوبة بالبرق والرعد في هذه المناطق بالأردن مساء الأحد

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- Khaberni) خبرني - قال موقع طقس العرب إنه من المتوقع أن تتكاثر السُحب تدريجيًا في أقصى شمال المملكة مع ساعات مساء اليوم الأحد مما يهيئ الفرصة لهطول زخات من الأمطار.
ويتوقع أن يمتد نطاق الأمطار ليشمل أجزاء واسعة من مُحافظتي إربد وعجلون والأغوار الشمالية، وفق طقس العرب.
وذكر الموقع أن الأمطار قد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بحدوث البرق والرعد.
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