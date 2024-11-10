أمطار مصحوبة بالبرق والرعد في هذه المناطق بالأردن مساء الأحد

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال موقع طقس العرب إنه من المتوقع أن تتكاثر السُحب تدريجيًا في أقصى شمال المملكة مع ساعات مساء اليوم الأحد مما يهيئ الفرصة لهطول زخات من الأمطار.





ويتوقع أن يمتد نطاق الأمطار ليشمل أجزاء واسعة من مُحافظتي إربد وعجلون والأغوار الشمالية، وفق طقس العرب.





وذكر الموقع أن الأمطار قد تكون غزيرة أحيانًا ومصحوبة بحدوث البرق والرعد.