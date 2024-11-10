خدمة ضمان من أوبو تغطي دول مجلس التعاون والهند

MENAFN - Asdaf News) أعلنت أوبو (OPPO) أن خدمتها الجديدة لضمان الهاتف عبر البلدان، باتت متوفرة حالياً لأجهزة معينة تم شراؤها داخل دول مجلس التعاون الخليجي والهند. تتيح هذه المبادرة لعملاء OPPO الوصول إلى خدمات شاملة للضمان والإصلاح وترقية الخدمات في مراكز خدمة OPPO المعتمدة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند.

تشمل خدمة الضمان عبر البلدان، مجموعة من طرازات OPPO، بما في ذلك A3x، A3، A3 Pro 5G، وسلسلة Reno12، و F27Pro+، وطرازات أخرى ، وهي متوافرة للعملاء في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والكويت، والبحرين، وعمان، والهند.

للاستفادة من خدمات الضمان المجانية وتحديثات النظام المجانية، يمكن للعملاء إحضار أجهزة OPPO الخاصة بهم، مع إبراز إيصال الشراء وبطاقة الضمان، إلى أي مركز خدمة محلي معتمد في دول مجلس التعاون الخليجي والهند. أما بالنسبة للأجهزة التي انتهت فترة ضمانها أو تلك التي لا يشملها الضمان، تقدم OPPO خدمات الإصلاح مقابل تكلفة رمزية، ما يتيح للعملاء استبدال الأجزاء التالفة، بما في ذلك اللوحة الرئيسية، والشاشة، والبطارية بأسعار تنافسية تحددها مراكز الخدمة المحلية.

وتنصح OPPO العملاء، بهدف ضمان تجربة سلسة، القيام بالنسخ الاحتياطي للبيانات قبل أي تحديث، حيث قد تؤدي تحديثات النظام إلى فقدان البيانات. تبدأ فترة الضمان، عند تفعيل العميل لبطاقة الضمان الإلكترونية، وستعتمد جميع الرسوم المتعلقة بالخدمة على السياسات المحلية لمركز الخدمة. يمكن للعملاء الإطلاع على كامل التفاصيل عبر زيارة الرابط التالي .

في ظل التزام OPPO المتواصل بالابتكار وتعزيز تجارب العملاء، تجسد هذه المبادرة خطوة هامة في إطار سعيها لتوفير الدعم الموثوق وخدمات ما بعد البيع المتميزة لقاعدة العملاء في عبر دول مجلس التعاون الخليجي والهند. ومن خلال ضمان سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية، تهدف OPPO إلى توفير مستوى أعلى من الراحة، بما يؤكد التزامها بتعزيز رضا العملاء والرعاية ذات الجودة العالية وضمان الموثوقية التي تتميز بها OPPO.

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