معرض الورق والمناديل يستعرض أحدث ابتكارات وتطورات صناعة الورق في ابوظبي يناير المقبل

(MENAFN
- Yahoo) أبو ظبي/ الاحد 8جمادى الأولى 1446هـ 10 أكتوبر 2024م
،،،يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC) الدورة العاشرة من معرض الورق والمناديل الذي تنظمه شركة "الفرات" للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 21 إلى 23 يناير 2025، تحت رعاية الشركة السعودية لصناعة الورق التي ترعى المعرض للعام الثالث على التوالي، وبمشاركة أكثر من 300 شركة عالمية تنتمي الى 35 دولة، و16 الف من الصناع والتجار والموردين والباحثين والمهتمين جاءوا من 120 دولة، ويتزامن المعرض هذا العام مع أسبوع اللب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و هو الحدث الذي تنظمه شركة الفرات و ترعاه للمرة الثانية شركة G A Paper ، وينتظره صناع الورق و منتجاته للاجتماع مع مصنعي و موردي السيليلوز لبحث أوضاع الأسواق العالمية، و اكتشاف أحدث اتجاهات الاسواق والتواصل مع كبريات الشركات الرائدة، ومشاهدة مجموعة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية في مكان واحد، وحضور الندوات التي تهدف لإثراء المعرفة لدي زوار المعرض فضلا عن استعراض احدث تكنولوجيا القطاع والتعرف علي دور صناعات الورق والطباعة في تحقيق الاستدامة البيئية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة .
وأعرب، المهندس طارق الفقاس الرئيس التنفيذي لمجموعة "الفرات" للمعارض والمؤتمرات عن شكره لإدارة مكتب أبو ظبي للمؤتمرات والمعارض لحرصهم على توفير الدعم والمساندة ووسائل الراحة العصرية والاستيعاب الكامل لمواصفات ومتطلبات معرض الورق و المناديل العالمي، وهو ما يساعد على خلق بيئة مواتية للتواصل والابتكار وتطوير الأعمال، والذي يعد منصة فريدة للنقاشات حول الاستدامة، التطورات التكنولوجية، والاتجاهات الناشئة في صناعة اللب والورق.
وكشف، أن الدورة العاشرة من معرض الورق والمناديل سوف تشهد إقامة جناح مصري كامل لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من ٢١الى ٢٣ يناير وذلك بالتعاون مع كل من وزاره التجارة والاستثمار المصرية والمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق بمشاركة حوالي ٢٠ شركه مصرية متخصصة في صناعات التعبئة والتغليف والورق، حظيت بدعم كبير من هيئة الصادرات ووزارة التجارة المصرية، ويضاف الجناح المصري الى الاجنحة الوطنية الأخرى المشاركة من الصين وتركيا وإيطاليا والهند.
وأكد، أن المعرض يعد منصة كبرى لتنمية العلاقات بين كبار الصناع، والرؤساء التنفيذيين، والمصدرين والمستوردين من منطقة الشرق الأوسط وخارجها، كما انه يمثل فرصة مواتية مثالية لعقد وإبرام الصفقات والبحث عن الفرص الاستثمارية، والتواصل مع العارضين في مجموعة متنوعة من الفئات، بما في ذلك لفات الورق والكرتون والمناديل، المواد الكيميائية، التغليف، المنتجات الصحية والنهائية، ماكينات الورق وقطع الغيار، حلول الطاقة، ألواح الورق، وتقنيات التحويل. تقنيات توفير الطاقة، كما يوفر فرصة فريدة للمهنيين للتواصل والتعلم وبناء شراكات استراتيجية في بيئة مصممة لتعزيز الابتكار والنمو.
وأشار، المهندس طارق الفقاس الرئيس التنفيذي لمجموعة "الفرات" للمعارض والمؤتمرات الى ان الفعاليات والمؤتمرات المصاحبة التي تنعقد على هامش المعرض سوف تساهم في نهضة وتنمية وتطور هذه الصناعة الحيوية في منطقتي الخليج والشرق الأوسط التي تشهد بالفعل تطورا كبيرا وملحوظا يتلاءم مع مستويات النمو الاقتصادي المتزايد والنهضة العمرانية والاقتصادية والصناعية الشاملة التي تشهدها منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، مضيفا أن الفعاليات سوف تشهد عدد من المؤتمرات والندوات التعليمية المصممة لتعزيز التعاون والابتكار والاجتماعات واللقاءات بين رجال الاعمال من أصحاب المصانع والتجار مع نخبة من كبار مصنعي وموردي الورق في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
الجدير بالذكر أن شركة "الفرات "للمعارض والمؤتمرات سبق لها أن قامت بتنظيم تسعة (9) دورات من معرض الورق العالمي لاقت جميعها نجاحا وإقبالا هائلا وتميزت بالحضور المكثف، والزخم الكبير، والتنوع التقني والصناعي والتطور الذي تشهده صناعة الورق العربية والعالمية عاما بعد الاخر.
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