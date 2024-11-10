مطار الملك عبد العزيز الدولي يسجل رقم تاريخي جديد في أعداد المسافرين اليومية

(MENAFN
- Global Advertising) أعلنت شركة مطارات جدة عن تحقيق مطار الملك عبد العزيز الدولي لرقم قياسي جديد لعدد المسافرين خلال يوم واحد، حيث سجل المطار عددًا قياسيًا بلغ 161,189 مسافرًا في يوم واحد.
وأكدت "مطارات جدة" في بيان تفصيلي أن هذا الرقم القياسي قد تم تسجيله الأربعاء الماضي الموافق 6 نوفمبر 2024 م وبلغ 161,189 مسافر منهم (79,994) مسافر قادم، و (81,195) مسافر مغادر، في حين بلغ إجمالي الرحلات الجوية في اليوم نفسه 817 رحلة بمعدل 34 رحلة قادمة ومغادرة في الساعة الواحدة، في حين بلغ حجم الحقائب المخدومة على تلك الرحلات (132,189) حقيبة.
من جهته قدم الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن جوهر شكره وتقديره لكل المساهمين في تحقيق هذا الرقم القياسي من شركاء النجاح في القطاعات الحكومية والأمنية والتشغيلية داخل مطار الملك عبد العزيز، مشيرًا إلى أن تكاتف شركاء النجاح وتعاونهم ساهم في تحقيق هذا المنجز.
وقال المهندس "جوهر" هذا الرقم يؤكد التزام المطار بتطوير وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية لتلبية الزيادة المستمرة في أعداد المسافرين تحقيقاً لاستراتيجية شركة مطارات جدة والمساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030.
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