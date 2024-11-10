مجموعة العيسائي القابضة تستعرض أحدث ابتكاراتها وآخر مشاريعها في مجال العقارات في معرض سيتي سكيب 2024

(MENAFN
- Golin Mena) من خلال المشاركة بقطاعها العقاري في مختلف المجالات عبر الشركات التابعة لها، والتي تشمل التطوير العقاري، وإدارة الأصول، والضيافة، ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب 2024.
الرياض، المملكة العربية السعودية – التاريخ 10 نوفيمبر
تستعد مجموعة العيسائي القابضة لتحقيق حضور بارز في معرض سيتي سكيب 2024، المقام في الرياض خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر. وتُمثل المجموعة أربع من شركاتها الرائدة في مجال العقارات، ممثلة بشركة عقارات
للتطوير والتنمية، والشركة السعودية للتطوير العقاري، وشركة العيسائي للضيافة، وشركة أدار لإدارة الأصول، حيث تستعرض المجموعة خبراتها المتنوعة في هذه المجالات.
بفضل تاريخها العريق في القطاع العقاري الذي يعود إلى عام 1949، توسعت مجموعة العيسائي القابضة تحت قيادة رؤيتها الاستراتيجية، لتصبح إحدى الشركات الرائدة في السوق السعودي. وقد أسست المجموعة شركة عقارات للتطوير والتنمية في عام 1992، ثم تبعتها الشركة السعودية للتطوير العقاري في عام 1995 لمواكبة النمو المتسارع في القطاع. وفي عام 2014، دخلت المجموعة قطاع الضيافة عبر شركة العيسائي للضيافة، التي تقدم خدمات متكاملة لإدارة الفنادق في المملكة. كما أنشأت المجموعة شركة أدار لإدارة الأصول في عام 2016، التي نجحت بسرعة في أن تصبح رائدة في تقديم حلول شاملة للمشاريع التجارية والسكنية والسياحية.
أكد الأستاذ محمد عمر قاسم العيسائي، عضو مجلس إدارة مجموعة العيسائي القابضة، على التزام المجموعة بدعم رؤية المملكة 2030، قائلاً: "إن مشاركتنا في معارض دولية مثل سيتي سكيب يعكس التزامنا ببناء العلاقات المحلية والدولية وتبادل الخبرات، مما يعزز مكانتنا كمجموعة رائدة في مختلف المجالات."
من جانبه، قال المهندس هاني حبشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العيسائي القابضة: "يمنحنا معرض سيتي سكيب منصة قيّمة لاستعراض رؤيتنا الطموحة في المجال العقاري، وتسليط الضوء على المشاريع التي تلبي احتياجات السوق المتغيرة".
تركز مجموعة العيسائي القابضة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية العالمية التي تضمن تقديم حلول مبتكرة وخدمات عقارية عالية المستوى، بما يتماشى مع أهداف المملكة في أن تكون وجهة استثمارية وسياحية رائدة.
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عن مجموعة العيسائي القابضة
تأسست مجموعة العيسائي القابضة في عام 1945م على يد الراحل عمر قاسم العيسائي – رحمه الله –، برؤية طموحة وخبرة ثاقبة في مجال التجارة. ويضم مجال عمل المجموعة اليوم مختلف القطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية، والتي منها الهندسة والتكنولوجيا، والعقارات وإدارة الأصول، والتجارة وبيع التجزئة، والإلكترونيات، والاستثمار، بالإضافة إلى القطاع الخدمي.
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