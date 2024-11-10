جزيرة النور.. واحةٌ للاسترخاء والإبداع يجب زيارتها خلال أيام معرض الشارقة الدولي للكتاب

(MENAFN
- Shurooq) الشارقة، 7 نوفمبر 2024
تستقطب جزيرة النور عشاق الأدب والثقافة من زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب بفضل أجوائها الفريدة التي توفر بيئة مثالية للاستراحة والاستمتاع في أحضان الطبيعة وإبداعات الفنون. تقع الجزيرة على مسافة قصيرة من مركز إكسبو الشارقة، وتوفر ملاذاً لمحبي الهدوء والاسترخاء بعيداً عن صخب المدينة، فهي تجمع بين عناصر الجمال الطبيعي والفنون المعمارية والأجواء الملهمة للقراء والكتّاب والمبدعين.
تقع الجزيرة في بحيرة خالد، وتتوزع بين مساحاتها الخضراء مجموعة فريدة من المجسمات الفنية التي يمكن التنقل في ما بينها عبر ممرات ومسارات هادئة. كما تمنح الجزيرة مرتاديها فرصة للاسترخاء والقراءة والتأمل، وبخاصة خلال أيام فصل الشتاء المميزة في الشارقة.
لمحبي التنزه سيراً، يمكن الوصول إلى الجزيرة عبر مسار الكورنيش من إكسبو الشارقة مروراً بالقصباء وواجهة المجاز المائية، ليستمتع برحلة بصرية ملهمة بين أبرز المعالم الثقافية في الشارقة .بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار استخدام حافلات جولة سياحية في الشارقة التي تربط مركز إكسبو الشارقة مع جزيرة النور ووجهات سياحية أخرى في إمارة الشارقة، مما يجعل استكشاف معالم الشارقة أكثر راحة وسهولة.
من أبرز معالم الجزيرة "بيت الفراشات" الذي يمتاز بأجوائه الطبيعية الساحرة وبمجموعته الرائعة والمتنوعة من الفراشات، إلى جانب المجسمات والأعمال الفنية، والإبداعات المعمارية. كما يوفر مقهى النور للزوار مساحةً خاصة للاستمتاع بقراءة كتبهم المفضلة ضمن أجواء جزيرة النور الساحرة.
تعد جزيرة النور أحد مشروعات هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وأُدرجت أخيراً ضمن أفضل 10 وجهات في الشرق الأوسط بحصولها على لقب "أفضل الأفضل" للعام 2024 من موقع تريب أدفايزر.
تفتح الجزيرة أبوابها أمام الزوار من 9:00 صباحاً حتى 11:00 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن 9:00 صباحاً حتى منتصف الليل خلال عطلات نهاية الأسبوع.
MENAFN10112024005547012254ID1108869748
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.