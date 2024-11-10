دراسة حديثة: 72% من رواد الأعمال يعانون من ضغوط نفسية كبيرة ناجمة عن قيادة عمليات مؤسساتهم

(MENAFN
- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 نوفمبر 2024: أشارت دراسة حديثة أجرتها جامعة "والدن" بعنوان: "الصحة العقلية لريادة الأعمال: استراتيجيات لتحقيق نتائج أعمال إيجابية" الى أن أكثر من 72% من رواد الأعمال يعانون من الضغوط النفسية الناجمة عن قيادتهم لعمليات مؤسساتهم، ما يؤثر بشكل مباشر على عملية اتخاذ قراراتهم أضف الى رفاهية حياتهم الشخصية.
وتقوم "Offline"، شبكة روّاد الأعمال النخبوية العالمية بتوفير نظام يدعم أعضائها من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة، من خلال تنظيم جلسات جماعية، حيث تجتمع مجموعة رئيسية من المؤسسين مرة واحدة في الشهر لحضور جلسة مغلقة يقوم بإدارتها مدرب تنفيذي متمرس. وتقول الشركة بأن هذه ليست فعاليات تواصل عادية، إنما مساحات صريحة وداعمة، حيث يمكن للمؤسسين أن يتحدثوا بصراحة عن تحدياتهم وإيجاد حلول مع أشخاص مروا بنفس التجارب.
وتتبع هذه الاجتماعات جدول الأعمال ومواضيع النقاش من The Offline Playbook والذي تم تصميمه بالتعاون مع السيد "مات موشاري" وفريقه، وهم من أشهر مدربي الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم.
ويتم اختيار هذه المجموعات بعناية بناءً على خبرة المؤسسين، والمرحلة التي تمر بها الشركة والقطاع والعوامل الأخرى ذات الصلة، مما يضمن تفاعل المشاركين مع أقرانهم من أصحاب التجارب المشابهة.
وعلى خلاف فرص التواصل الواسعة، فقد تم تصميم Offline خصيصًا لرواد الأعمال الذين قاموا بتوسيع شركاتهم ويبحثون عن نصائح قابلة للتنفيذ ودعم من أقرانهم. وخلال هذه الاجتماعات الدورية، يتطرق المشاركون إلى التحديثات الحقيقية التي تواجه القيادة، سواء كانت إدارة النمو السريع أو إدارة علاقات المستثمرين أو التوازن مع الضغوط الشخصية التي تأتي مع تولي القيادة.
أضف إلى ذلك، فإن "Offline" تعقد اجتماع شخصي لجميع الأعضاء لحضور ملتقى سنوي لمدة ثلاث أيام، مما يسهل التفاعل الأساسي مع الآخرين. ويتيح هذا الملتقى للأعضاء فرصة الانخراط في علاقات مجدية وتبادل المعرفة والاستمتاع بتجربة مجزية.
من جانبه، قال "أوستاف سوماني"، مؤسس " Offline":"غالباً ما يمر المؤسسون بمرحلة يشعرون فيها بالوحدة، حيث لا يستطيع سوى القليل من حولهم أن يتعاطفوا معهم حقاً. لقد قمنا بخلق مساحة يمكنهم فيها التخلي عن ألقابهم والتركيز على الأمور المهمة، والتواصل مع آخرين يفهمون رحلتهم".
وأشار "سوماني" إلى أن هذه الجلسات تتيح للمؤسسين فرصة مشاركة أصعب صراعاتهم وأكبر انتصاراتهم ، ليس مع جمع كبير من الناس فحسب، بل مع مجموعة موثوقة من الأقران الذين يفهمون خلفياتهم وهواجسهم.
وأضاف: "يستفيد المؤسسون من هذه المساحة المخصصة لهم لمناقشة تعقيدات توسيع وقيادة الشركات، بينما يتعلمون كيف يمكنهم أن يحافظوا على مرونتهم العقلية. ونحن ندرك أهمية الصحة العقلية، ولذلك أنشأنا بيئة يمكن للأعضاء فيها معالجة ضغوط ريادة الأعمال بشكل مفتوح. وأصبح مجتمعنا الرقمي المتاح على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع أيضاً مصدرًا رائعًا للمؤسسين، حيث يقدم لهم الدعم اللازم سواء كانت لديهم استفسارات أو كانوا يرغبون في الاحتفاء بإنجازات بعضهم البعض".
وأوضح قائلاً: "لا يتعلق الأمر في "“Offline بحل المشكلات بمعزل عن الآخرين، بل يتعلق الأمر كذلك ببناء علاقات طويلة الأمد تساعد المؤسسين على الحفاظ على طاقتهم ودوافعهم. وتتجاوز الروابط التي تنشأ بين الأعضاء حدود النشاط التجاري حيث تصبح شرايين حيوية لتوجيه تقلبات ريادة الأعمال".
وأضاف: "تقدم فعالياتنا الاجتماعية تجارب مميزة تعزز علاقات الصداقة في بيئة ممتعة وغير رسمية. ومع إدراكنا بأن الصحة النفسية والجسدية تمثل عنصرُا حاسمًا في حياة الناس، فقد أعدت العديد من الفعاليات لتشجيع النشاط البدني وتتضمن الرحلات الموجهة ومباريات البيكلبول وغيرها. وتركز مجموعة المتحدثين وورش العمل لدينا على الرفاهية وطول العمر الصحي، بمشاركة خبراء مثل "بريان جونسون" والدكتور "ماركوس راني". وإننا ملتزمون بأن نقدم المزيد من المتخصصين في الرفاهية لتعزيز عروضنا بينما يدعمون التوازن الصحي بين العمل والحياة".
وبينما تتزايد تعقيدات القيادة، تزداد كذلك الحاجة إلى دعم مدروس ومنظم بشكل جيد. وتأتي “Offline” في الطليعة في خلق معيار جديد لمجتمعات المؤسسين، حيث توفر أكثر من مجرد منصة، إنها بمثابة ملاذ آمن حيث يمضي النمو الشخصي والمهني جنبًا إلى جنب.
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