NAGA تطلق حملتها "Everything Money" بمشاركة أسطورة الملاكمة وسفير علامتها التجارية مايك تايسون

(MENAFN
- Your Mind media
) الامارات العربية المتحدة – ٧ نوفمبر ٢٠٢٤
NAGA، المنصة المالية المتكاملة، تسعد بأن تعلن عن انضمام أسطورة الملاكمة مايك تايسون؛ سفيرا لحملتها الترويجية الجديدة تحت شعار "NAGA: تطبيقك المفضل لكل ما يتعلق بالمال."
في مقطع فيديو جديد ومبتكر يعكس تفاصيل الحياة اليومية، يظهر مايك تايسون وهو يختبر بساطة استخدام تطبيق NAGA، مقارنة بتعقيدات الطرق التقليدية وعناء التنقل بين التطبيقات المتعددة. وبفضل سهولة وبساطة تطبيق NAGA، أصبح بإمكان تايسون إدارة عالمه المالي بالكامل من مكان واحد. بدءًا من التداول في أسواق المال العالمية، مرورًا بنسخ الصفقات، والاستثمار، ووصولًا إلى إدارة العملات المشفرة وتنفيذ عمليات الدفع. وبذلك يقدم التطبيق الشامل كل ما يحتاجه المستخدم في منصة واحدة.
أيضًا، تستهدف NAGA من خلال الحملة التسويقية إبراز الإنجازات التي حققتها مؤخرًا، بما في ذلك موقعها الإلكتروني المتكامل، والشراكة الاستراتيجية مع نادي بوروسيا دورتموند؛ إلى جانب إطلاق تطبيق تداول مبتكر على منصة تيليجرام. وتهدف NAGA من خلال تعاونها مع أسطورة الملاكمة مايك تايسون؛ إلى تحفيز المتداولين والمستثمرين حول العالم وتشجيعهم على اتخاذ خطوات حاسمة للتحكم في مستقبلهم المالي.
وفي مشهد آخر، يظهر مايك تايسون في مقطع الفيديو "It'll Knock You Out"، وهو يوضح للمستخدمين بأسلوبه الفريد الذي يجمع بين القوة وروح الدعابة التي اشتهر بها، كيف يمكنهم تبسيط رحلتهم المالية وتحقيق مزيد من التمكين من خلال منصة NAGA التي تتميز بسهولة الاستخدام والفعالية.
عروض مثيرة وفرص للمشاركة
واحتفالاً بإطلاق الحملة التسويقية عالميًا، سوف تقدم NAGA للمستخدمين في بلدان محددة؛ فرص الحصول على عروض ترحيبية فريدة تتضمن أسهم مجانية*، مضيفة بذلك قيمة إضافية لتجربة تطبيق " Everything Money".
وفي تعليق له أشار أوكتافيان باتراسكو، الرئيس التنفيذي لشركة NAGA بقوله: "بالطبع، سعداء جدًا بالتعاون مع أسطورة الملاكمة مايك تايسون في هذه الحملة الاستثنائية. حيث يُجسد تايسون القوة والمرونة والنجاح، وهي الصفات التي تشكل جوهر رسالة NAGA. " وتابع بقوله " لدينا التزام صارم بجعل تطبيق "Everything Money" متاحًا للجميع وسهل الاستخدام، من خلال دمج مزايا التداول والاستثمار والتداول بالنسخ والعملات المشفرة والمدفوعات في تطبيق واحد قوي وشامل".
مركز مالي مجتمعي متكامل: توفر NAGA مجتمعًا متميزا يتيح للمستخدمين تبادل الأفكار، ومناقشة الاستراتيجيات، واكتساب المعرفة، ونسخ أداء أفضل المتداولين من خلال مزايا التداول الاجتماعي؛ مما يسهم في إيجاد بيئة تداول تعاونية وداعمة. وبفضل ما تقدمه من عروض قوية، وموارد تعليمية شاملة، وفرص ترويجية مميزة، بالإضافة إلى استرداد نقدي*، توفر NAGA الأدوات المبتكرة والدعم اللازم لتمكين المستخدمين في كل مرحلة من رحلتهم المالية.
ومن المقرر أن تنطلق اليوم حملة "تطبيقك المفضل لكل ما يتعلق بالمال" من خلال إعلانات إبداعية مبتكرة ومحتوى رقمي ضخم بمشاركة أسطورة الملاكمة مايك تايسون؛ بهدف حث المستخدمين وتشجيعهم على إدارة شؤونهم المالية بثقة. تجدر الإشارة إلى أن الحملة الترويجية صُممت لتخاطب الجميع، أينما كانوا، معتمدةً على استراتيجية متكاملة تشمل الإعلانات التلفزيونية والإعلانات الخارجية في مواقع عالمية رئيسية مثل ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، وأمريكا اللاتينية.
اكتشف كيف يمكن لمنصة "Everything Money" من NAGA أن تدعم رحلتك المالية وتفتح لك آفاقًا جديدة.
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