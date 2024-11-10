أثر التدخين الخطير على الخصوبة والحمل

MENAFN - Khaberni) خبرني -خصّص معهد العناية صحة الأسرة (من معاهد مؤسسة الملك الحسين)، نشرة اليوم الأحد، للحديث عن خطورة التدخين على الخصوبة عند الرجال والنساء، إلى جانب التفكير السائد الذي ينصرف عادة إلى تأثير هذه الآفة الخطيرة على الرئتين.

وتوضح نشرة المعهد كيفية تأثير التدخين على الخصوبة لدى الرجال والنساء، ومخاطره على الطفل، ومدى تأثيره على القدرة على الحمل، والوقت الذي تحتاجه الخصوبة لتستعيد عافيتها بعد الإقلاع عن التدخين، إضافة إلى فوائد التوقف عن هذا السلوك القاتل.

يعد التدخين على الصحة مصدر قلق للصحة العامة لعقود عديدة. التدخين يؤثر سلبًا على معظم أعضاء الجسم، لكننا غالبًا ما نفكر في الرئتين، حيث يكون التأثير على رئتي المدخن عادةً محور حملات التوقف عن التدخين المعتادة. لكن التدخين يمكن أن يؤثر أيضًا على الخصوبة بطرق عديدة، إذ يمكن أن يجد الأزواج المدخنون مشاكل في الخصوبة سواء بالنسبة للرجال أو النساء. قد يعاني الرجال المدخنون من الضعف الجنسي حيث يضر التدخين الأوعية الدموية في القضيب، كما يقلل التدخين من عدد الحيوانات المنوية ويؤثر على جودتها، كما أنه يزيد من معدلات ضعف الانتصاب وتعقيدات الحمل.

ليس التدخين أثناء محاولة الحمل فقط هو ما يمكن أن يكون مدمرًا، التدخين أثناء الحمل يمكن أن يضيف أيضًا عددًا من المخاطر للطفل، بما في ذلك:

- فقدان الحمل.

- متلازمة موت الرضع المفاجئ.

- الولادة المبكرة.

- انخفاض وزن الولادة.

- الأمراض التي تصيب الرضع.





كيف يؤثر التدخين على الخصوبة لدى النساء ؟

يؤثر التدخين بشكل مباشر على خصوبة المرأة وجودة البويضات التي تنتجها، في الواقع يبدأ انقطاع الطمث لدى النساء المدخنات قبل النساء غير المدخنات، هذا لأن المواد الكيميائية في دخان السجائر تسرع من معدل فقدان البويضات، والتي لا يمكن تعويضها إذا ما تضررت.





كيف يؤثر التدخين على الخصوبة لدى الرجال ؟

يقلل التدخين من قدرة الحيوانات المنوية على تخصيب البويضة، فالرجال الذين يدخنون يكونون أكثرعرضة لوجود عدد أقل من الحيوانات المنوية وضعف حركتها وجودتها، كما يكونون أكثر عرضة لزيادة عدد الحيوانات المنوية ذات الأشكال غير الطبيعية، يمكن أن تضر المواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر أيضًا بالحمض النووي في الحيوانات المنوية وهذا من المسببات الرئيسية للإصابة بالسرطان في عمر مبكر. كما يمكن أن يؤدي التدخين أيضًا إلى صعوبات في الحصول على انتصاب أو الحفاظ عليه والذي يعرف بالضعف الجنسي، وهذا قد يؤدي إلى "القلق من الأداء" لدى الرجال وانخفاض الرغبة.





كيف يمكن أن يؤثر التدخين على القدرة على الحمل؟

بالمقارنة مع غير المدخنات

تكون النساء المدخنات أقل عرضة للحمل، وبالتالي يستغرق الأمر وقتًا أطول لهن لحدوث الحمل، وفقًا للمؤشرات الطبيعية معظم الأزواج الذين يحاولون إنجاب طفل قد ينجحون في إنجابه خلال عام، لكن المدخنين يقللون من تلك الفرصة حتى النصف كل شهر. يؤثر التدخين أيضًا على علاجات الخصوبة مثل التخصيب في المختبر (التلقيح الصناعي)، فالمرأة المدخنة تكون أقل عرضة للحمل والولادة عبر التخصيب في المختبر مقارنة بالمرأة غير المدخنة، وذلك لأن النساء المدخنات لديهن عدد أقل من البويضات بالإضافة إلى انخفاض جودة البويضات الصالحة للتخصيب. كما يضر أيضًا التدخين بالمادة الجينية في الحيوانات المنوية والبويضات، مما قد يؤدي إلى مشاكل مثل الإجهاض وعيوب الولادة.





هل يؤثر التدخين السلبي على الخصوبة؟

التدخين السلبي، المعروف أيضًا بالتدخين غير المباشر، يمكن أن يؤثر أيضًا على فرص حدوث الحمل. عندما تدخن/ي سيجارة، فإن معظم الدخان لا يدخل رئتيك بل يذهب إلى الهواء من حولك، لذا إذا كنت لا تدخن/ي ولكن شريكك يدخن، فقد تتأثر خصوبتك

أنت أيضًا.





هل يمكن أن يستمر التدخين في التأثير على الطفل؟

طفل الشخص المدخن يكون أيضًا في خطر أعلى للإصابة بالربو أو المعاناة من متلازمة موت الرضّع المفاجئ. كما أن الأطفال المولودون بوزن منخفض يكونون في خطر عالٍ لبعض المشاكل الطبية في المستقبل (مثل أمراض القلب والسمنة والسكري). أظهرت إحدى الدراسات أن الرجال (الذين كانت أمهاتهم يدخنّ 10 سجائر أو أكثر) في اليوم كانت لديهم عدد أقل من الحيوانات المنوية مقارنة بالرجال الذين كانت أمهاتهم غير مدخنات.





هل ستتحسن فرصي في الحمل إذا توقفت عن التدخين، أم أنه فات الأوان؟

فقدان البويضات لا يمكن عكسه، ولكن بإيقاف التدخين ستعملين على تحسين خصوبتك وزيادة جودة البويضات لديك، كلما طالت مدة الإنقطاع عن التدخين كلما قل احتمال حدوث أي مضاعفات في الحمل.





كم من الوقت بعد التوقف عن التدخين ستتحسن جودة الحيوانات المنوية؟

تستغرق عملية خلق وتطوير الحيوانات المنوية الجديدة بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، لذا يمكن ملاحظة تحسن في الجودة بعد حوالي شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد التوقف عن التدخين، كلما أسرعت في التوقف عن التدخين، كلما تحسنت جودة حيواناتك المنوية بشكل أسرع.





فوائد التوقف عن التدخين:

كلما أسرعت في التوقف عن التدخين كان ذلك أفضل،

بالإضافة إلى فوائد تحسين خصوبتك ستشعر أيضًا بتحسن في صحتك الجسدية العامة. يمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين على تقوية وتحسين صحة الحيوانات المنوية، ويعزز من صحة بطانة الرحم وجودة البويضات، بمجرد أن تتوقف عن التدخين، سوف تمنح نفسك فرصًا أقوى للإنجاب.