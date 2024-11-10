أثر التدخين الخطير على الخصوبة والحمل

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- Khaberni) خبرني -
خصّص معهد العناية صحة الأسرة (من معاهد مؤسسة الملك الحسين)، نشرة اليوم الأحد، للحديث عن خطورة التدخين على الخصوبة عند الرجال والنساء، إلى جانب التفكير السائد الذي ينصرف عادة إلى تأثير هذه الآفة الخطيرة على الرئتين.
وتوضح نشرة المعهد كيفية تأثير التدخين على الخصوبة لدى الرجال والنساء، ومخاطره على الطفل، ومدى تأثيره على القدرة على الحمل، والوقت الذي تحتاجه الخصوبة لتستعيد عافيتها بعد الإقلاع عن التدخين، إضافة إلى فوائد التوقف عن هذا السلوك القاتل.
يعد التدخين على الصحة مصدر قلق للصحة العامة لعقود عديدة. التدخين يؤثر سلبًا على معظم أعضاء الجسم، لكننا غالبًا ما نفكر في الرئتين، حيث يكون التأثير على رئتي المدخن عادةً محور حملات التوقف عن التدخين المعتادة. لكن التدخين يمكن أن يؤثر أيضًا على الخصوبة بطرق عديدة، إذ يمكن أن يجد الأزواج المدخنون مشاكل في الخصوبة سواء بالنسبة للرجال أو النساء. قد يعاني الرجال المدخنون من الضعف الجنسي حيث يضر التدخين الأوعية الدموية في القضيب، كما يقلل التدخين من عدد الحيوانات المنوية ويؤثر على جودتها، كما أنه يزيد من معدلات ضعف الانتصاب وتعقيدات الحمل.
ليس التدخين أثناء محاولة الحمل فقط هو ما يمكن أن يكون مدمرًا، التدخين أثناء الحمل يمكن أن يضيف أيضًا عددًا من المخاطر للطفل، بما في ذلك:
- فقدان الحمل.
- متلازمة موت الرضع المفاجئ.
- الولادة المبكرة.
- انخفاض وزن الولادة.
- الأمراض التي تصيب الرضع.
كيف يؤثر التدخين على الخصوبة لدى النساء ؟
يؤثر التدخين بشكل مباشر على خصوبة المرأة وجودة البويضات التي تنتجها، في الواقع يبدأ انقطاع الطمث لدى النساء المدخنات قبل النساء غير المدخنات، هذا لأن المواد الكيميائية في دخان السجائر تسرع من معدل فقدان البويضات، والتي لا يمكن تعويضها إذا ما تضررت.
كيف يؤثر التدخين على الخصوبة لدى الرجال ؟
يقلل التدخين من قدرة الحيوانات المنوية على تخصيب البويضة، فالرجال الذين يدخنون يكونون أكثرعرضة لوجود عدد أقل من الحيوانات المنوية وضعف حركتها وجودتها، كما يكونون أكثر عرضة لزيادة عدد الحيوانات المنوية ذات الأشكال غير الطبيعية، يمكن أن تضر المواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر أيضًا بالحمض النووي في الحيوانات المنوية وهذا من المسببات الرئيسية للإصابة بالسرطان في عمر مبكر. كما يمكن أن يؤدي التدخين أيضًا إلى صعوبات في الحصول على انتصاب أو الحفاظ عليه والذي يعرف بالضعف الجنسي، وهذا قد يؤدي إلى "القلق من الأداء" لدى الرجال وانخفاض الرغبة.
كيف يمكن أن يؤثر التدخين على القدرة على الحمل؟
بالمقارنة مع غير المدخنات
تكون النساء المدخنات أقل عرضة للحمل، وبالتالي يستغرق الأمر وقتًا أطول لهن لحدوث الحمل، وفقًا للمؤشرات الطبيعية معظم الأزواج الذين يحاولون إنجاب طفل قد ينجحون في إنجابه خلال عام، لكن المدخنين يقللون من تلك الفرصة حتى النصف كل شهر. يؤثر التدخين أيضًا على علاجات الخصوبة مثل التخصيب في المختبر (التلقيح الصناعي)، فالمرأة المدخنة تكون أقل عرضة للحمل والولادة عبر التخصيب في المختبر مقارنة بالمرأة غير المدخنة، وذلك لأن النساء المدخنات لديهن عدد أقل من البويضات بالإضافة إلى انخفاض جودة البويضات الصالحة للتخصيب. كما يضر أيضًا التدخين بالمادة الجينية في الحيوانات المنوية والبويضات، مما قد يؤدي إلى مشاكل مثل الإجهاض وعيوب الولادة.
هل يؤثر التدخين السلبي على الخصوبة؟
التدخين السلبي، المعروف أيضًا بالتدخين غير المباشر، يمكن أن يؤثر أيضًا على فرص حدوث الحمل. عندما تدخن/ي سيجارة، فإن معظم الدخان لا يدخل رئتيك بل يذهب إلى الهواء من حولك، لذا إذا كنت لا تدخن/ي ولكن شريكك يدخن، فقد تتأثر خصوبتك
أنت أيضًا.
هل يمكن أن يستمر التدخين في التأثير على الطفل؟
طفل الشخص المدخن يكون أيضًا في خطر أعلى للإصابة بالربو أو المعاناة من متلازمة موت الرضّع المفاجئ. كما أن الأطفال المولودون بوزن منخفض يكونون في خطر عالٍ لبعض المشاكل الطبية في المستقبل (مثل أمراض القلب والسمنة والسكري). أظهرت إحدى الدراسات أن الرجال (الذين كانت أمهاتهم يدخنّ 10 سجائر أو أكثر) في اليوم كانت لديهم عدد أقل من الحيوانات المنوية مقارنة بالرجال الذين كانت أمهاتهم غير مدخنات.
هل ستتحسن فرصي في الحمل إذا توقفت عن التدخين، أم أنه فات الأوان؟
فقدان البويضات لا يمكن عكسه، ولكن بإيقاف التدخين ستعملين على تحسين خصوبتك وزيادة جودة البويضات لديك، كلما طالت مدة الإنقطاع عن التدخين كلما قل احتمال حدوث أي مضاعفات في الحمل.
كم من الوقت بعد التوقف عن التدخين ستتحسن جودة الحيوانات المنوية؟
تستغرق عملية خلق وتطوير الحيوانات المنوية الجديدة بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، لذا يمكن ملاحظة تحسن في الجودة بعد حوالي شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد التوقف عن التدخين، كلما أسرعت في التوقف عن التدخين، كلما تحسنت جودة حيواناتك المنوية بشكل أسرع.
فوائد التوقف عن التدخين:
كلما أسرعت في التوقف عن التدخين كان ذلك أفضل،
بالإضافة إلى فوائد تحسين خصوبتك ستشعر أيضًا بتحسن في صحتك الجسدية العامة. يمكن أن يساعد الإقلاع عن التدخين على تقوية وتحسين صحة الحيوانات المنوية، ويعزز من صحة بطانة الرحم وجودة البويضات، بمجرد أن تتوقف عن التدخين، سوف تمنح نفسك فرصًا أقوى للإنجاب.
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