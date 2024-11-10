مركزية فتح في الذكرى الـ20 لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات: لن نتزحزح عن هدف الحرية والاستقلال والعودة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - أكدت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إن قيادة وكوادر ومناضلي "فتح" ومعهم الشعب الفلسطيني العظيم في كل أماكن تواجده متمسكون بالأهداف الوطنية المشروعة ذاتها التي استشهد من أجلها القائد الرمز ياسر عرفات "أبو عمار"، وعشرات الآلاف من شهداء شعبنا، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير، ومن أجل نيل الحرية والاستقلال الوطني في إطار دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967.

وقالت اللجنة المركزية، إن الثورة الفلسطينية التي أطلقها ياسر عرفات ورفاقه من مؤسسي فتح عام 1965، كانت ثورة وطنية بأهداف وطنية، لذلك كان هدف عرفات وباقي الأخوة القادة المؤسسين الإصرار على وحدة الشعب الفلسطيني وتحرير إرادته الوطنية والتأكيد على قراره الوطني المستقل، مشيرة إلى أن المقاومة التي مارستها "فتح" بقيادة أبو عمار وتواصل ممارستها في ظل قيادة الأخ القائد محمود عباس، كانت ولا تزال مقاومة وطنية بأهداف وأجندة وطنية، وكانت منطلقاتها ولا تزال فلسطينية من أجل مصالح الشعب الفلسطيني دون غيره.

وأعلنت اللجنة المركزية أنها لن تحيد عن البوصلة الوطنية التي كرسها أبو عمار، والتي لا تقبل التورط والانخراط بتنفيذ أجندات غير وطنية، أو التدخل في شؤون الغير الداخلية، وإن هدف "فتح" سيبقى تحرير الأرض والإنسان الفلسطيني، والنهوض به وتنمية مقدراته والحفاظ وحماية مكتسباته. مشيرة إلى أهمية تعزيز الهوية الوطنية والثقافية للشعب الفلسطيني، خصوصا في لحظة تاريخية يحاول فيها البعض النيل من هذه الهوية والتي بدونها لا يمكن تعزيز الوحدة الوطنية.

وأكدت اللجنة المركزية، أولويات "فتح" القصوى اليوم هي وقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ووقف إرهاب المستوطنين والاستيطان في الضفة والقدس الشرقية المحتلة، مشيرة إلى أنه لا يمكن السكوت أو التعايش مع جرائم الحرب البشعة الذي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية اليمينية بحق أبناء شعبنا في غزة منذ أكثر من عام، والتي حولت القطاع إلى منطقة لا تصلح للحياة، مؤكدة أنها ستواصل بذل كل الجهود من أجل وقف حرب الإبادة ومحاسبة مجرمي الحرب في إسرائيل.

وقالت اللجنة المركزية إن واشنطن وحدها التي تستطيع الضغط على الحكومة الإسرائيلية، وأن تلجم جرائمها ومخططاتها لإعادة احتلال القطاع أو أجزاء منه، وتهجير سكانه بالقوة أو من خلال حرمانه من أبسط وسائل الحياة.

ورحبت اللجنة المركزية بالإشارات الإيجابية للرئيس الأميركي المنتخب ترمب ورغبته بوقف الحروب، مؤكدة أن وقف الحرب يقتضي الالتزام بالقانون الدولي والشرعية الدولية، والشعب الفلسطيني لا يمكنه الانتظار حتى تنصيب الرئيس ترمب في مطلع العام المقبل وإنما يريد وقف الحرب فورا، وإدخال المساعدات الغذائية والحياتية دون اي تأخير.

وأكدت اللجنة المركزية، أن المدخل الجدي والحقيقي لإنهاء الحروب وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، والمدخل لأي تطبيع وتعايش في المنطقة يجب أن يمر عبر حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه بالاستقلال، وأن يكون له دولة مستقلة خاصة به على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية، مذكرة بأن أي قفز عن هذه الحقيقية لن يجلب الامن ولا الاستقرار لأحد.

ودعت اللجنة المركزية جماهير الشعب الفلسطيني إلى الوحدة والتلاحم والصمود والتمسك بالأرض الفلسطينية، مهما بلغت التضحيات، مؤكدة أن المدخل الصحيح لتحقيق الوحدة هو في إنهاء الانقسام، وأن يتم التمسك بوحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وأن يتم الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني، وأن يتمسك شعبنا بقراره الوطني المستقل قرار قيادته الوطنية الشرعية.

وأكدت "فتح" أن خلاص شعبنا العظيم الباسل في قطاع غزة يكمن في إنهاء الانقسام، وكل أشكال السلطات البديلة عن السلطة الوطنية الفلسطينية المعترف بها، وهو المدخل لإعادة البناء وتحقيق الأمن والاستقرار والنمو للشعب الفلسطيني، وأن أي محاولة لإبقاء مظاهر الانقسام إنما تصب في مصلحة حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.

وعاهدت اللجنة المركزية جماهير شعبنا في الوطن وفي مخيمات الشتات على المضي قدما على درب الشهداء شهداء شعبنا شهداء اللجنة المركزية لحركتنا العملاقة وفي مقدمتهم الشهيد القائد الخالد الرمز ياسر عرفات، وعلى درب أسرانا الأبطال الصامدين بشموخ وإباء في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، درب الكفاح والصمود والحرية والاستقلال، الدرب الذي خطته "فتح" لنفسها، مؤكدة أن تضحيات شعبنا وشهدائنا وأسرانا لن تذهب هدرا وفجر الحرية والاستقلال آت آت آت لا محالة.