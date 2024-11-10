تحقيق للأورومتوسطي يكشف تفاصيل مروعة بمجزرة عائلة شحيبر في غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN - كشف تحقيق جديد أجراه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن تفاصيل مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد أكثر من 70 مدنيا فلسطينيا، أكثرهم من النساء والأطفال وكبار السن، وأغلبيتهم العظمى من عائلة واحدة.

وقال الأورومتوسطي في التحقيق إن المجزرة نفذت خلال هجوم عسكري واسع شنه الجيش الإسرائيلي على المربع السكني لعائلة شحيبر في حي الصبرة بمدينة غزة على مدار يومي 17-18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 باستخدام الطائرات الحربية والمسيّرات، واستهدف خلاله بالقصف وإطلاق الأعيرة النارية بشكل مباشر عددا من المباني السكنية والمدنيين داخل منازلهم وأثناء دفنهم أقرباءهم الشهداء.

وتمكن المرصد الأورومتوسطي من التحقق من هويات 61 من الضحايا، جميعهم من عائلة شحيبر، من بينهم 27 طفلا و16 امرأة -بينهن 3 نساء مسنات- و18 رجلا، منهم رجلان مسنان، في حين لم تحدد هويات بعض الضحايا بسبب تحول جثامينهم إلى أشلاء.

تفاصيل المجزرة

بدأت المجزرة نحو الساعة 4:10 فجر يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عندما شن جيش الاحتلال هجوما على شارع شحيبر القريب من شارع الثلاثيني في حي الصبرة، حيث قصفت طائرات حربية بصاروخين على الأقل مبنى سكنيا مكونا 5 طوابق تعود ملكيته إلى ماهر شحيبر، دون أي إنذار مسبق، مما أدى إلى تدمير 3 طوابق سكنية بالكامل واستشهاد نحو 40 شخصا وجرح قرابة 20 آخرين كانوا داخل المبنى وقت الهجوم، في حين نجت من الاستهداف فقط عائلة نازحة مكونة من 10 أفراد كانت تقيم في الطابق الأرضي.

وحسب شهود عيان، فقد استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد نحو نصف ساعة من الهجوم الأول مبنى سكنيا ثانيا بالجوار يتكون من 4 طوابق وتعود ملكيته إلى محيي شحيبر، مما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة والدته بإصابات بالغة.

بعد ذلك، استهدف الجيش الإسرائيلي مبنى سكنيا ثالثا يعود إلى ناهض شحيبر مختار عائلة شحيبر، حيث دمر الطابق العلوي للمبنى في توقيت قريب من الهجوم الثاني، مما أسفر عن استشهاد امرأة وإصابة 10 آخرين، وقد نفذت كافة هذه الاستهدافات دون أي إنذار أو تحذير مسبق.

وبعد الهجوم هرع سكان المنطقة من عائلة شحيبر لانتشال الضحايا من تحت الركام، حيث تحولت بعض الجثامين إلى أشلاء بفعل شدة القصف، وتمكنوا من تجميع نحو 15 جثمانا تم انتشالها، ثم وضعوها على الرصيف المجاور للمبنى.

كما أخرجوا نحو 12 مصابا بإصابات خطيرة من المبنى المستهدف وأدخلوهم إلى منزل مجاور يعود إلى المسنة أمينة شحيبر، وهو المنزل ذاته الذي وضعت أمامه جثامين الضحايا.

لكن المصابين توفوا لاحقا بسبب تعذر إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى، حيث حاول الأهالي نقل بعضهم قرابة الساعة 6:00 صباحا بسياراتهم الخاصة إلى مستشفى المعمداني القريب، لكنهم تفاجؤوا بوجود دبابات الجيش الإسرائيلي تحاصر المكان، مما أجبرهم على التراجع والعودة بالجرحى مرة أخرى إلى الشارع.

وبعد انتهاء الهجوم الأول خرج سكان الحي لدفن عشرات الشهداء، فاستهدفتهم طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخين مباشرين، مما أدى إلى استشهاد 20 آخرين، منهم أطفال.

وما بين الساعة 6:30 و7:00 صباحا تفاجأ سكان المنطقة باقتحام آليات الجيش الإسرائيلي الشارع من جهة شارع الثلاثيني.

وقبل الاقتحام استهدف الطيران الإسرائيلي الطابق الخامس من مبنى سكني رابع مكون من 6 طوابق يعود كذلك إلى عائلة شحيبر (منزل رفيق شحيبر) في الشارع نفسه، مما أسفر عن استشهاد طفلة وامرأة وإصابة عدد من النساء والأطفال داخله.

بعد ذلك، نفذ جيش الاحتلال قصفا مباشرا ومكثفا باتجاه المباني السكنية الأخرى في المنطقة، دون أن يكون فيها أي من المقاتلين أو تبادل لإطلاق النار، بحسب شهادات الناجين وشهود العيان.

وبمجرد أن بدأ الاقتحام برا سارع أهالي المنطقة إلى الاحتماء داخل منازلهم وفي المنازل المجاورة والشوارع الخلفية، خوفا من أن تطلق آليات الجيش النار عليهم، تاركين جثامين الشهداء المجمعة على الرصيف أمام منزل المسنة أمينة شحيبر.

وعندما دخلت آليات الجيش الإسرائيلي الشارع دهست الجثامين الموجودة على الرصيف وجرفتها مرات عدة، مما حولها إلى خليط من اللحم، بحيث أصبح من المستحيل تمييز أصحابها عن بعضهم البعض.

كما دمرت وجرفت كافة السيارات والشاحنات الموجودة في الشارع، بما في ذلك نحو 30 شاحنة نقل مملوكة لعائلة شحيبر.

وحين وصلت آليات الجيش إلى نهاية شارع شحيبر جرفت منطقة مليئة بالأشجار وتمركزت فيها، وأطلقت النار بشكل مباشر ومكثف على المباني السكنية التي احتمى داخلها عدد من السكان والنازحين المدنيين في المنطقة، أغلبيتهم من النساء والأطفال، مما أسفر عن استشهاد وإصابة المزيد من الفلسطينيين.

وفي اليوم التالي 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وفي الساعة 6:00 صباحا اتجه عدد من السكان عبر البوابة نحو الشارع للعودة إلى بيوتهم الواقعة في شارع شحيبر بعد سماعهم نبأ انسحاب قوات الجيش من المنطقة، وحينها قام عدد منهم بالمساعدة في انتشال ضحايا مجزرة اليوم السابق وتجهيزهم ليتم دفنهم.

لكن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين نحوهم بشكل مباشر، مما أدى إلى استشهاد نحو 20 شخصا، عدد منهم من الأطفال، وإصابة عدد مماثل بجراح متفاوتة، وقد تحولت جثامين بعض الضحايا إلى أشلاء نتيجة الاستهداف المباشر لأجسادهم.

وأكد الأورومتوسطي أن تحقيقاته في هذه المجزرة لم تكشف عن أي دليل يشير إلى وجود أهداف عسكرية في المنطقة المستهدفة وقت الهجوم أو قبله، سواء كانت منشآت عسكرية أو عناصر مسلحة.

وبالتالي، فإن هذا الهجوم يشير إلى أنه لم تكن هنالك أي ضرورة عسكرية لشنه في بادئ الأمر، وأنه قد انتهك في جميع الأحوال مبادئ التمييز والتناسبية واتخاذ الاحتياطات اللازمة التي يتوجب على إسرائيل احترامها في كافة الأوقات.

وأوضح التحقيق أن جيش الاحتلال استخدم خلال الهجوم طائرات حربية وطائرات مسيرة لإطلاق صواريخ شديدة وواسعة التدمير ضد المدنيين والمباني السكنية بشكل مباشر ودون أي تحذير مسبق، وشوه جثامين الضحايا وانتهك كرامتهم، بالإضافة إلى تنفيذه اجتياحا بريا مباغتا باستخدام الآليات الثقيلة في منطقة سكنية مكتظة.

وفرض الجيش حصارا تعسفيا على جميع المنطقة حال دون قدرة السكان على الخروج حفاظا على حياتهم أو إسعاف المصابين، مما أدى إلى استشهادهم.

جريمة حرب

ووفقا للمعطيات التي جمعها الأورومتوسطي، لا يمكن تصنيف الهجوم العسكري الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد عائلة شحيبر إلا باعتباره إما هجوما متعمدا مباشرا أو عشوائيا أو مفرطا، وأي منها يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا لنظام روما الأساسي.

كما أن هذا الهجوم يعد جريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان ارتكبها جيش الاحتلال ضد مجموعة من المدنيين كونه نفذ في إطار الهجوم العسكري واسع النطاق والمنهجي الذي يشنه الجيش ضد السكان المدنيين في قطاع غزة منذ أكثر من عام.

وبناء على ذلك، يطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بإجراء التحقيقات الدولية الفورية والمستقلة والنزيهة اللازمة في ظروف استهداف المدنيين في شارع شحيبر السكني، وكافة الجرائم الأخرى التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع، والضغط على إسرائيل من أجل تمكين دخول لجان التقصي والتحقيق الدولية والأممية إلى قطاع غزة عملا بقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية.

ويجدد الأورومتوسطي دعوته إلى المجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية الدولية بالعمل على وقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة بكافة الوسائل المتاحة، باعتبار أن منع هذه الجريمة والمعاقبة عليها يعدان التزاما قانونيا دوليا يقع على عاتق جميع الدول دون استثناء، وهو التزام ذو حجية مطلقة تجاه الكافة.

كما يدعو المرصد الأورومتوسطي إلى فرض العقوبات السياسية والاقتصادية على إسرائيل، وفرض حظر كامل على بيع وتصدير الأسلحة إليها، والتوقف والامتناع فورا عن تقديم أي مساعدات في المجالات العسكرية والاستخباراتية، وإيقاف جميع التراخيص واتفاقيات الأسلحة والاستيراد والتصدير، بما يشمل المواد والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.