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الاحتلال يمنع المواطنين من قطف الزيتون في تل الرميدة وسط الخليل

11/10/2024 7:09:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN- منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المواطنين في منطقة تل الرميدة وسط الخليل من قطف ثمار الزيتون والدخول الى اراضيهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال منعت عائلة قنيبي من قطف ثمار الزيتون من أراضيهم في تل الرميدة، واستولوا على ثمار الزيتون، وأجبرتهم على المغادرة.

يذكر أن الاحتلال يواصل منع المواطنين منذ بدء العدوان على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023 من الدخول إلى أراضيهم، لقطف ثمار الزيتون، ما انعكس سلبا على الموسم الذي تضرر بشكل كبير في مختلف المحافظات.

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