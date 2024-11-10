هآرتس: نتنياهو ينفذ تطهيرا عرقيا في غزة علانية

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- قالت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها اليوم إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية تطهير عرقي في شمال قطاع غزة يتم خلالها تهجير المواطنين القلائل الذين بقوا في المنطقة بالقوة، وتدمير المنازل والبنية التحتية، وشق طرق واسعة في المنطقة، كما تشمل العملية استكمال فصل التجمعات السكانية في شمال القطاع عن وسط مدينة غزة.

واستندت الصحيفة في افتتاحيتها إلى تقرير لمراسلها العسكري يانيف كوبوفيتش، الذي قام بجولة مع القوات الإسرائيلية هناك الأسبوع الماضي خلص فيها إلى أن "المنطقة تبدو وكأنها تعرضت لكارثة طبيعية".



غير أن الصحيفة لا تعتبر ما شاهده مراسلها كارثة طبيعية، بل عملا تدميريا مبيّتا مع سبق الإصرار، مشيرة إلى أن صحيفة غارديان البريطانية نقلت عن ضابط كبير في جيش الاحتلال -هو العميد إيتسيك كوهين، قائد الفرقة 162- نفيه للصحفيين أن تكون هناك نية للسماح بعودة سكان شمال قطاع غزة إلى منازلهم.

وقال الضابط إن الغالبية العظمى من سكان التجمعات السكانية في المنطقة (بيت حانون، بيت لاهيا، العطاطرة، جباليا)، أُجْلوا بالفعل، مؤكدا أن قواته تلقت "أوامر واضحة تماما للقيام بذلك".

وأضاف أن مهمته هي "إخلاء مساحة من الأرض وتطهيرها"، زاعما أنهم ينقلون السكان "من أجل حمايتهم وإتاحة حرية العمل لقواتنا".

وسُئل العميد كوهين عما إذا كان الجيش ينفذ "خطة الجنرالات" -التي وضعها اللواء (المتقاعد) غيورا آيلاند وبعض زملائه القادة المتقاعدين لطرد المواطنين من شمال قطاع غزة مع حجب المساعدات الإنسانية عن الباقين وتجويعهم، باعتبارهم من مقاتلي حركة "حماس" وبالتالي أهدافا عسكرية مشروعة.

وأجاب بأنه لا يعرف شيئا عن خطة الجنرالات، قائلا "نحن نتصرف بناءً على تعليمات القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال ورئيس الأركان".

وفي تعليقها على تلك التصريحات، رأت هآرتس في افتتاحيتها ضرورة تسمية الأشياء بأسمائها، فلربما يكون آيلاند قد روّج هذه الأفكار للعامة، لكن "تطهير المنطقة" في شمال غزة عمل ينفذه الجيش الإسرائيلي بتوجيه من قادته بدءا من رئيس الأركان الفريق هرتسي هاليفي وقائد القيادة الجنوبية اللواء يارون فنكلمان، اللذين يخضعان لتوجيهات القيادة السياسية، تحديدا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش المقال مؤخرا يوآف غالانت وخليفته يسرائيل كاتس.

وخلصت الافتتاحية إلى أنه، بدلا من الحديث عن خطة الجنرالات، لا بد من التطرق لأوامر نتنياهو، فهو "المسؤول عن جرائم الحرب" التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع باسم "حرب الولادة الجديدة"، التي تستهدف "طرد الماوطنين وتدمير منازلهم والتحضير على الأرض لاحتلال طويل الأمد واستيطان يهودي".