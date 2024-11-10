تدريبات طوارئ ودفاع مدني في حوسان لتعزيز صمود الاهالي امام الاعتداءات اليومية شاهد فيديو PNN

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم /PNN/ ضمن مشروع شباب في صنع القرار الذي ينفذه الطلبة بدعم من الخدمات الشعبية النرويجية اعلن في بلدة حوسان الى الغرب من محافظة بيت لحم عن تشكيل لجنة اسعاف وطوارئ ضمن عمل مجموعة حوسان الشبابية التي تعمل مع ملتقى الطلبة.

وجرى اطلاق فرقة طوارئ بلدة حوسان بحضور رئيس المجلس البلدي لبلدة حوسان جمال سبايتن و المدير التنفيذي لمؤسسة ملتقى الطلبة هشام هندي، وافراد من المجموعة الشبابية لقرية حوسان واعضاء فريق الطوارئ الذي تم تشكيله حيث تم تنفيذ مناورة من قبل اعضاء فريق الطوارئ الذي سيسعى لتقديم خدمات طوارئ للبلدة التي تتعرض في الاشهر الاخيرة لاعتداءات من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال من جهة وتعاني من مشاكل وصول الطواقم الاسعافية والطبية بفعل حواجز الاحتلال مما يظهر الحاجز لوجود الفريق.

و قالت رهام سباتين، إحدى متطوعات فريق الطوارئ

في حديث مع شبكة PNN إن هذه التدريبات جاءت استجابة للوضع الأمني المتوتر في القرية، مشيرةً إلى أن الحواجز الإسرائيلية تعرقل وصول سيارات الإسعاف، ما يجعل الإسعافات الأولية ضرورة ملحة.

وفي اطار الفعالية أعلن جمال سباتين، رئيس مجلس قروي حوسان، عن إطلاق مبادرة مجموعة شباب حوسان الطارئة بالتعاون مع ملتقى الطلبة التي تهدف إلى تشكيل لجان إسعاف وطوارئ في القرية، وذلك في ظل الاعتداءات اليومية التي تتعرض لها من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين منذ السابع من أكتوبر. وقد أدت هذه الاعتداءات إلى سقوط شهداء وجرحى، إضافة إلى تأخر وصول سيارات الإسعاف أو منعها من الوصول إلى المصابين بسبب الحواجز.



وأوضح سباتين خلال مقابلة مع شبكة PNN أن المبادرة تشمل تدريباً على للشباب الذين اصبحوا قادرين بعدها على تقديم الإسعافات الأولية، بهدف تقديم المساعدات الضرورية للمصابين في الدقائق الأولى بعد الإصابة، وهي مرحلة حاسمة لوقف النزيف وتأمين المصاب حتى وصول سيارة الإسعاف. كما أُطلق برنامج تدريب للدفاع المدني لتشكيل فريق تطوعي في القرية، بهدف تقديم الدعم السريع للسكان في حال تعذر وصول فرق الدفاع المدني الرسمية بسبب الأوضاع الأمنية.

وأكد هشام هندي، المدير التنفيذي لمؤسسة ملتقى الطلبة، في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN أن هذه المبادرة تأتي ضمن مشروع“شباب في مراكز صنع القرار” الممول من المساعدات الشعبية النرويجية، الذي يهدف إلى تعزيز دور الشباب في المجتمع الفلسطيني، خاصة في مناطق التماس. وقال هندي:“التدريب الذي استمر لمدة شهر يؤهل الشباب للتعامل مع المواقف الطارئة في حوسان، خاصة انها منطقة تتعرض لاعتداءات مستمرة من الجيش والمستوطنين، ويسهم في تعزيز صمود المواطنين”.

واختتم جمال سباتين بشكره لجميع الجهات المشاركة والداعمة لهذه المبادرة، مؤكداً استمرار المجلس في تنفيذ هذا المشروع لتلبية احتياجات القرية وتعزيز صمود أهلها.

