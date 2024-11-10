مظاهرات في مدن أوروبية تضامنا مع غزة ولبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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عواصم / PNN - نظم ناشطون في مدن وعواصم أوروبية مسيرات تضامنية مع فلسطين ولبنان ومنددة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 400 يوم، كما نظم بمدينة إسطنبول التركية موكب سيارات للغرض نفسه.
ففي السويد خرجت مظاهرة حاشدة في العاصمة ستوكهولم نصرة لفلسطين وغزة ولبنان، كما نظم ناشطون اعتصاما احتجاجيا في مدينة هلسنبوري للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في القطاع الفلسطيني المحاصر والضفة الغربية المحتلة ولبنان.
وشهدت العاصمة الدانماركية كوبنهاغن ومدينة أرهوس مظاهرتين للمطالبة بوقف العدوان على غزة ولبنان الذي يشهد أيضا تصعيدا إسرائيليا منذ أسابيع خلّف آلاف القتلى والجرحى.
وفي أيرلندا خرجت مظاهرة حاشدة أخرى في دبلن نصرة لفلسطين وغزة ولبنان، ضمن سياق حراك مستمر تشهده العاصمة الأيرلندية دعما للفلسطينيين منذ بدء الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي ألمانيا خرجت مظاهرة بمدينة فولفسبورغ نصرة لفلسطين وغزة ولبنان، رفع فيها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات "فلسطين حرة" و"لا للاحتلال".
وخرجت أيضا مظاهرة حاشدة في مدينة ميلانو الإيطالية للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية ولبنان.
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