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مظاهرات في مدن أوروبية تضامنا مع غزة ولبنان

11/10/2024 7:09:24 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) عواصم / PNN - نظم ناشطون في مدن وعواصم أوروبية مسيرات تضامنية مع فلسطين ولبنان ومنددة بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 400 يوم، كما نظم بمدينة إسطنبول التركية موكب سيارات للغرض نفسه.

ففي السويد خرجت مظاهرة حاشدة في العاصمة ستوكهولم نصرة لفلسطين وغزة ولبنان، كما نظم ناشطون اعتصاما احتجاجيا في مدينة هلسنبوري للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في القطاع الفلسطيني المحاصر والضفة الغربية المحتلة ولبنان.

وشهدت العاصمة الدانماركية كوبنهاغن ومدينة أرهوس مظاهرتين للمطالبة بوقف العدوان على غزة ولبنان الذي يشهد أيضا تصعيدا إسرائيليا منذ أسابيع خلّف آلاف القتلى والجرحى.

وفي أيرلندا خرجت مظاهرة حاشدة أخرى في دبلن نصرة لفلسطين وغزة ولبنان، ضمن سياق حراك مستمر تشهده العاصمة الأيرلندية دعما للفلسطينيين منذ بدء الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي ألمانيا خرجت مظاهرة بمدينة فولفسبورغ نصرة لفلسطين وغزة ولبنان، رفع فيها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات "فلسطين حرة" و"لا للاحتلال".

وخرجت أيضا مظاهرة حاشدة في مدينة ميلانو الإيطالية للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية ولبنان.

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