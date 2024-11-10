مظاهرة بالسيارات في شوارع اسطنبول تنديدا بالحرب على غزة ولبنان

MENAFN - Palestine News ) اسطنبول / PNN - شكلت عشرات السيارات في مدينة إسطنبول التركيةقافلة طويلة في إطار مسيرة تضامنية مع فلسطين ولبنان ، وتنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل".

وذكرت مصادر تركية أن منصة "الناشطون الشباب" التركية نظمت قافلة سيارات، السبت، للخروج في مسيرة بمنطقة باشاك شهير التابعة لإسطنبول.

وأشار إلى أن عشرات الأشخاص انضموا بسياراتهم إلى القافلة للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين والتنديد بالمجازر "الإسرائيلية" في غزة.

وفي كلمة باسم المنصة، قالت الناشطة مسلينا نور بادم إن الإنسانية جمعاء يجب أن تناضل حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته بسرعة.

وأضافت بادم أن "إخواننا المسلمين في فلسطين ليسوا وحدهم في نضالهم الذي يخوضونه من أجل نيل حقهم العادل في الحياة والحرية".

بدوره، قال الممثل والناشط يشار ألب تكين إن الشعوب غير المسلمة تتضامن أيضا مع فلسطين وتندد بالظلم الذي تمارسه "إسرائيل". وشدد في كلمته على ضرورة مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية".

وبدعم أميركي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.