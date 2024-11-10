مظاهرة بالسيارات في شوارع اسطنبول تنديدا بالحرب على غزة ولبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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اسطنبول / PNN - شكلت عشرات السيارات في مدينة إسطنبول التركية
قافلة طويلة في إطار مسيرة تضامنية مع فلسطين ولبنان ، وتنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل".
وذكرت مصادر تركية أن منصة "الناشطون الشباب" التركية نظمت قافلة سيارات، السبت، للخروج في مسيرة بمنطقة باشاك شهير التابعة لإسطنبول.
وأشار إلى أن عشرات الأشخاص انضموا بسياراتهم إلى القافلة للتعبير عن تضامنهم مع فلسطين والتنديد بالمجازر "الإسرائيلية" في غزة.
وفي كلمة باسم المنصة، قالت الناشطة مسلينا نور بادم إن الإنسانية جمعاء يجب أن تناضل حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته بسرعة.
وأضافت بادم أن "إخواننا المسلمين في فلسطين ليسوا وحدهم في نضالهم الذي يخوضونه من أجل نيل حقهم العادل في الحياة والحرية".
بدوره، قال الممثل والناشط يشار ألب تكين إن الشعوب غير المسلمة تتضامن أيضا مع فلسطين وتندد بالظلم الذي تمارسه "إسرائيل". وشدد في كلمته على ضرورة مقاطعة المنتجات "الإسرائيلية".
وبدعم أميركي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل "إسرائيل" مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
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