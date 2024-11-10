الإسرائيليون يحاولون التهرب من حقيقة ارتكاب جريمة حرب رهيبة بغزة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - وصف المؤرخ الإسرائيلي المختص بالهولوكوست والإبادة الجماعية، بروفيسور دانيال بالطمان، الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، غيورا آيلاند، الذي وضع "خطة الجنرالات" لتجويع المدنيين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة وقتلهم أو تهجيرهم، بأنه "الممثل الأبرز للانهيار الأخلاقي الإسرائيلي وانعدام القدرة على فهم الواقع التاريخي في هذه الأيام".

وأضاف بالطمان في مقاله المنشور في صحيفة "هآرتس" اليوم، الأحد، أن خطة آيلان "تستند كلها إلى جريمة حرب رهيبة، تتراوح ما بين التطهير العرقي والإبادة الجماعية".

ويزعم آيلاند أن قطاع غزة أصبح "دولة مستقلة فعليا" منذ أن نفذت إسرائيل "خطة فك الارتباط" في العام 2005، وأنها مرّت بتحولات مثل ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي. وأكد بالطمان على أن "هذا هراء مطلق وذر للرماد في العيون. والقانون الدولي يصف الوضع في غزة في هذه الفترة بأنه وضع 'سيطرة فعالة'. وهذه حالة احتلال تمارس دولة فيها سيطرة فعلية على منطقة ليست لها بدون موافقة قانونية".

وشدد بالطمان على أن إسرائيل استمرت بعد تنفيذ خطة "فك الارتباط" بالسيطرة مداخل القطاع البرية وعلى مجاله الجوي ومياهه الإقليمية، واستمرت في فرض حصار على القطاع وممارسة عقاب جماعي ضد سكانه، الذي يحظره القانون الدولي، وفرضت قيودا على إتاحة خدمات الصحة والتعليم، وقيدت إمدادات الكهرباء والماء، وهدمت بنية تحتية مدنية في جميع "جولات العنف قبل الخراب الذي نفذته في غزة هذه السنة".

وفند بالطمان مزاعم آيلاند الذي "يحاول التلميح إلى تناظرية بين صعود النازيين إلى الحكم وبين استيلاء حماس على الحكم. وهذه تناظرية بائسة، على أقل تقدير. فقد صعد هتلر إلى الحكم من خلال تصويت الناخب، في دولة في وضع هش، مسلح بأيديولوجية شمولية وفي جوهرها الإبادة جماعية، التي حاول إخراجها إلى حيز التنفيذ لاحقا".

وأضاف أن "حماس صعدت إلى الحكم بانقلاب ضد السلطة الفلسطينية، مسلحة بأيديولوجية أصولية دموية، لكن حيز نشاطها كان غيتو معزول وفقير، محاط بجدران ويسيطر الجيش الإسرائيلي عليه، وليس دولة عصرية ذات قدرة بشرية واقتصادية وعسكرية وتحولت سريعا إلى الدولة العظمى الأقوى في العالم في نهاية سنوات الثلاثينيات".

ورأى بالطمان أن "آيلاند يحاول أن يقنع بأن تطهيرا عرقيا في شمال القطاع يتلاءم مع معايير القانون الدولي، وخلال ذلك يدعي أنه يستند إلى وثائق كهذه وتلك للجيش الأميركي وخبراء قانونيين. لكنه هنا أيضا يذر الرماد في العيون كي يبرر جرائم حرب مروعة التي يدعو لتنفيذها"، وهو ما يتناقض كليا مع البند 49 في معاهدة جنيف، "التي انضمت إسرائيل إليها لكنها تمتنع عن إرسائها في تشريعاتها".

وأضاف أنه بموجب معاهدة جنيف، "يحظر على إسرائيل طرد الفلسطينيين في غزة من القطاع المحتل إلا في حالات استثنائية واعتبارات ضرورات عسكرية. وحتى لو كان هكذا هو الوضع في شمال القطاع، ماذا بالنسبة للاهتمام بالذين تم إخلاؤهم من حيث سكن ملائم، النظافة، الصحة، الأمن والغذاء؟ لقد نسي آيلاند هذا الجزء في المعاهدة. وحتى أنه يدعو إلى عدم إدخال مساعدات إنسانية إلى حين استسلام حماس لمطالب إسرائيل".

ولفت بالطمان إلى أن "هذه الفذلكات الانتقائية من جانب آيلان هدفها واحد، هو التهرب من حقيقة أن إسرائيل تنفذ في غزة جريمة حرب رهيبة، تتراوح بين تطهير عرقي وإبادة جماعية. أليس هذا ما يطرحه آيلاند في شمال القطاع؟ وأليس هذا ما يدعو إليه كثيرون في إسرائيل الآن؟ وهل بإمكان آيلاند، أو مئات الآلاف في إسرائيل، الادعاء أن ما تنفذه إسرائيل في غزة لا يدل على وجود 'نية مبيتة'؟".