افتتاح المهرجان الدولي السادس للتمور الأردنية بعمّان بمشاركات دوليه

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- Amman Net) عمان نت - انطلق
صباح اليوم المهرجان الدولي السادس للتمور الأردنية الذي تنظمه الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية وجمعية التمور الأردنية، برعاية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم
وبحضور المهندس خالد الحنيفات مندوب راعي المهرجان، وزير
الزراعة الأردني، والسفير حمد عبد الله المطروشي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بعمّان، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، كما شهد حفل الافتتاح عدد من ممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المقيم في الأردن وحشد كبير من الباحثين وأصحاب المزارع ومنتجي التمور والشركات في المملكة الأردنية الهاشمية.
وأكد المهندس خالد الحنيفات مندوب راعي المهرجان، وزير الزراعة الأردني في كلمته خلال حفل الافتتاح بأن هذا المهرجان جاء ليؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، كما وجه معاليه الشكر للشـــيخ منصـــور بـــن زايـــد آل نهيـــان، نائب رئيس الدولة، نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، رئيس ديوان الرئاســـة، بدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة على دعمه المستمر للمهرجان، وأضاف بأن زراعة النخيل في الأردن تُعد من الزراعات التي لها جذور وامتدادات تاريخية قديمة وهناك العديد من الشواهد التاريخية، فمدينة العقبة الاردنية عرفت زراعة النخيل قبل الميلاد بثلاثة آلاف سنة، كما شهد قطاع النخيل اهتمام من القطاع الخاص بسبب الميزة الجغرافية وخاصة لصنف المجهول حيث بلغ حجم الاستثمارات في القطاع بما يقارب نصف مليار دولار ويساهم في تشغيل حوالي 10 آلاف فرصة عمل. منها حوالي 40% من النساء.
وأكد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في الكلمة الافتتاحية بأننا نعتز ونفتخر بالنجاح الذي حققه المهرجان الدولي للتمور الأردنية لأنه ثمرة للتعاون القائم بين البلدين الشقيقين، كما جاء ليؤكد على عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وشقيقه جلالة الملك عبد الله الثاني، كما وجه المهندس أنور حداد رئيس جمعية التمور الأردنية في كلمته خلال حفل الافتتاح الشكر الى دولة الامارات العربية المتحدة ممثلة بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ووزارة الزراعة الأردنية على جهودهما في تنظيم المهرجان بهذا المستوى الرفيع للعام السادس على التوالي بالتعاون مع جمعية التمور الأردنية، مشيراً إلى النجاح الذي حققه المهرجان خلال ست سنوات حيث سجل قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بالمملكة الأردنية الهاشمية توسعاً مضطرداً في المساحات وصل إلى 45,000 طن في وادي الأردن، كما سجلت التمور الأردنية زيادة في الإنتاج وصلت إلى 35000 طن من التمور، وارتفاع الطلب على التمور الأردنية بالأسواق الدولية وصل إلى 125% عن الأعوام السابقة، حيث صدرت الأردن تمورها الفاخرة إلى أكثر من 51 دولة حول العالم.وفي نهاية الحفل قام معالي مندوب راعي المهرجان، وزير الزراعة، بتكريم الشخصيات المؤثرة في قطاع نخيل التمر بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم تكريم كل من الأسماء التالية:1. السيد راكان الفاعور/ مزارع النخيل.2. المهندس هشام الحيصة/أمين عام سلطة وادي الأردن.3. مؤسسة ومزارع الحق/لدورهم في تطوير قطاع النخيل في المملكة الأردنية الهاشمية.
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