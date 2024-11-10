افتتاح المهرجان الدولي السادس للتمور الأردنية بعمّان بمشاركات دوليه

MENAFN - Amman Net) عمان نت - انطلقصباح اليوم المهرجان الدولي السادس للتمور الأردنية الذي تنظمه الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية وجمعية التمور الأردنية، برعاية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظموبحضور المهندس خالد الحنيفات مندوب راعي المهرجان، الزراعة الأردني، والسفير حمد عبد الله المطروشي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بعمّان، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، كما شهد حفل الافتتاح عدد من ممثلي المنظمات الدولية وأعضاء السلك الدبلوماسي المقيم في الأردن وحشد كبير من الباحثين وأصحاب المزارع ومنتجي التمور والشركات في المملكة الأردنية الهاشمية.



وأكد المهندس خالد الحنيفات مندوب راعي المهرجان، وزير الزراعة الأردني في كلمته خلال حفل الافتتاح بأن هذا المهرجان جاء ليؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، كما وجه معاليه الشكر للشـــيخ منصـــور بـــن زايـــد آل نهيـــان، نائب رئيس الدولة، نائـــب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، رئيس ديوان الرئاســـة، بدولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة على دعمه المستمر للمهرجان، وأضاف بأن زراعة النخيل في الأردن تُعد من الزراعات التي لها جذور وامتدادات تاريخية قديمة وهناك العديد من الشواهد التاريخية، فمدينة العقبة الاردنية عرفت زراعة النخيل قبل الميلاد بثلاثة آلاف سنة، كما شهد قطاع النخيل اهتمام من القطاع الخاص بسبب الميزة الجغرافية وخاصة لصنف المجهول حيث بلغ حجم الاستثمارات في القطاع بما يقارب نصف مليار دولار ويساهم في تشغيل حوالي 10 آلاف فرصة عمل. منها حوالي 40% من النساء.

وأكد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في الكلمة الافتتاحية بأننا نعتز ونفتخر بالنجاح الذي حققه المهرجان الدولي للتمور الأردنية لأنه ثمرة للتعاون القائم بين البلدين الشقيقين، كما جاء ليؤكد على عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وشقيقه جلالة الملك عبد الله الثاني، كما وجه المهندس أنور حداد رئيس جمعية التمور الأردنية في كلمته خلال حفل الافتتاح الشكر الى دولة الامارات العربية المتحدة ممثلة بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ووزارة الزراعة الأردنية على جهودهما في تنظيم المهرجان بهذا المستوى الرفيع للعام السادس على التوالي بالتعاون مع جمعية التمور الأردنية، مشيراً إلى النجاح الذي حققه المهرجان خلال ست سنوات حيث سجل قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بالمملكة الأردنية الهاشمية توسعاً مضطرداً في المساحات وصل إلى 45,000 طن في وادي الأردن، كما سجلت التمور الأردنية زيادة في الإنتاج وصلت إلى 35000 طن من التمور، وارتفاع الطلب على التمور الأردنية بالأسواق الدولية وصل إلى 125% عن الأعوام السابقة، حيث صدرت الأردن تمورها الفاخرة إلى أكثر من 51 دولة حول العالم.وفي نهاية الحفل قام معالي مندوب راعي المهرجان، وزير الزراعة، بتكريم الشخصيات المؤثرة في قطاع نخيل التمر بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم تكريم كل من الأسماء التالية:1. السيد راكان الفاعور/ مزارع النخيل.2. المهندس هشام الحيصة/أمين عام سلطة وادي الأردن.3. مؤسسة ومزارع الحق/لدورهم في تطوير قطاع النخيل في المملكة الأردنية الهاشمية.