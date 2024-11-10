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الخدمات الطبية الملكية تنجز أول جراحة لمفصل الفك الصدغي في الشرق الأوسط بنجاح

11/10/2024 7:06:51 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في سابقة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، والثامن من نوعه على مستوى العالم نجح فريق طبي من الخدمات الطبية الملكية – المستشفى العسكري بإجراء عملية لمفصل الفك الصدغي لمريض عشريني باستخدام أحدث التقنيات التي توازي نتائجها عمل الفك الطبيعي.
وأعرب العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية عن فخره بالإنجاز الذي حققه الفريق الطبي المتمثل في إجراء أول جراحة لمفصل الفك الصدغي في الشرق الأوسط بهذه التقنية المتطورة جدًا، والذي يعكس التزام الخدمات الطبية الملكية بتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية وتبني أحدث التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لخدمة المرضى المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
واستقبلت الخدمات الطبية الملكية – المستشفى العسكري، المريض العشريني، وبعد عمل الفحوصات السريرية والأشعة التشخيصية تبين من خلال النتائج وجود انسداد في مجرى التنفس واعوجاج في الوجه مع التحام الجانب الأيسر من الفك ، وذلك نتيجة للمضاعفات الناجمة عن إصابة الكسر التي تعرض لها في طفولته، وعدم إصلاحه بشكل سليم عند مراجعته لأحد المستشفيات "فيما سبق". و عليه، قام الدكتور محمد المحرقي استشاري جراحة الفكين والوجه والرأس والرقبة، بالإشراف على الحالة وتم إعداد خطة علاجية مناسبة تتكون من مرحلتين، كانت المرحلة الأولى تحت إشراف الدكتورة رنا عبدالرحمن الغتم، استشارية تقويم الأسنان والفكين والتي قامت بالإجراء العلاجي والجراحي من خلال وضع تقويم يهدف إلى تأهيل فك المريض وتهيئته، حيث تعتبر هذه الخطوة مهمة جداً لنجاح ما بعدها من مراحل.
وكانت المرحلة الثانية من العلاج إجراء عملية جراحية لمفصل الفك الصدغي، قام بها الدكتور محمد المحرقي بنجاح من خلال غرسة
IPS Implants, TMJ Prosthesis والتي بواسطتها يتم إصلاح مجموعة من تشوهات الفك، وهي تعد حلاً مناسباً لمشاكل الفكين التي لا يمكن تصحيحها من خلال تقويم الأسنان وحده.
وبعد إتمام جميع مراحل العمليات بنجاح، تمكن المريض من التنفس بشكل طبيعي دون الحاجة إلى أجهزة مساعدة، بالإضافة إلى إطباق الفم بشكل صحيح ، مع استعادة قدرته على الأكل والمضغ بصورة طبيعية.
وقدم المريض شكره وتقديره للعميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية والفريق الطبي من قسم التخدير، الأنف والأذن والحنجرة،
وطاقم التمريض
بالمستشفى العسكري على الجهود الحثيثة في سبيل تقديم أفضل سبل العلاج للجميع وباستخدام أحدث التقنيات التي تضاهي المستويات العالمية.
يأتي هذا الإنجاز الطبي ضمن الجهود المستمرة والدعم الكبير من الخدمات الطبية الملكية في توفير أحدث العلاجات المتطورة ضمن المعايير العالمية بهدف تحسين الرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين.

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