الخدمات الطبية الملكية تنجز أول جراحة لمفصل الفك الصدغي في الشرق الأوسط بنجاح

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في سابقة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، والثامن من نوعه على مستوى العالم نجح فريق طبي من الخدمات الطبية الملكية – المستشفى العسكري بإجراء عملية لمفصل الفك الصدغي لمريض عشريني باستخدام أحدث التقنيات التي توازي نتائجها عمل الفك الطبيعي.
وأعرب العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية عن فخره بالإنجاز الذي حققه الفريق الطبي المتمثل في إجراء أول جراحة لمفصل الفك الصدغي في الشرق الأوسط بهذه التقنية المتطورة جدًا، والذي يعكس التزام الخدمات الطبية الملكية بتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية وتبني أحدث التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لخدمة المرضى المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
واستقبلت الخدمات الطبية الملكية – المستشفى العسكري، المريض العشريني، وبعد عمل الفحوصات السريرية والأشعة التشخيصية تبين من خلال النتائج وجود انسداد في مجرى التنفس واعوجاج في الوجه مع التحام الجانب الأيسر من الفك ، وذلك نتيجة للمضاعفات الناجمة عن إصابة الكسر التي تعرض لها في طفولته، وعدم إصلاحه بشكل سليم عند مراجعته لأحد المستشفيات "فيما سبق". و عليه، قام الدكتور محمد المحرقي استشاري جراحة الفكين والوجه والرأس والرقبة، بالإشراف على الحالة وتم إعداد خطة علاجية مناسبة تتكون من مرحلتين، كانت المرحلة الأولى تحت إشراف الدكتورة رنا عبدالرحمن الغتم، استشارية تقويم الأسنان والفكين والتي قامت بالإجراء العلاجي والجراحي من خلال وضع تقويم يهدف إلى تأهيل فك المريض وتهيئته، حيث تعتبر هذه الخطوة مهمة جداً لنجاح ما بعدها من مراحل.
وكانت المرحلة الثانية من العلاج إجراء عملية جراحية لمفصل الفك الصدغي، قام بها الدكتور محمد المحرقي بنجاح من خلال غرسة
IPS Implants, TMJ Prosthesis والتي بواسطتها يتم إصلاح مجموعة من تشوهات الفك، وهي تعد حلاً مناسباً لمشاكل الفكين التي لا يمكن تصحيحها من خلال تقويم الأسنان وحده.
وبعد إتمام جميع مراحل العمليات بنجاح، تمكن المريض من التنفس بشكل طبيعي دون الحاجة إلى أجهزة مساعدة، بالإضافة إلى إطباق الفم بشكل صحيح ، مع استعادة قدرته على الأكل والمضغ بصورة طبيعية.
وقدم المريض شكره وتقديره للعميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية والفريق الطبي من قسم التخدير، الأنف والأذن والحنجرة،
وطاقم التمريض
بالمستشفى العسكري على الجهود الحثيثة في سبيل تقديم أفضل سبل العلاج للجميع وباستخدام أحدث التقنيات التي تضاهي المستويات العالمية.
يأتي هذا الإنجاز الطبي ضمن الجهود المستمرة والدعم الكبير من الخدمات الطبية الملكية في توفير أحدث العلاجات المتطورة ضمن المعايير العالمية بهدف تحسين الرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين.
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