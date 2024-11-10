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مملكة البحرين تعزي المملكة العربية السعودية في استشهاد ضابطين بتحالف دعم الشرعية اليمنية

11/10/2024 7:06:51 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبًا، جراء استشهاد ضابطين وإصابة آخر من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إثر تعرضهم لحادث اعتداء غادر وجبان داخل معسكر تدريبي لقوات التحالف بمدينة (سيئون) التابعة لمحافظة حضرموت، سائلة المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان، وأن يمن على المصاب بالشفاء العاجل.
وعبرت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في هذا المصاب الجلل، مؤكدة تقديرها ودعمها للجهود السعودية في قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية وأعمالها الإنسانية والتنموية داخل الجمهورية اليمنية، في سياق مبادراتها الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية، وفقًا لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلام والوحدة والرخاء.

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