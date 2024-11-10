مملكة البحرين تعزي المملكة العربية السعودية في استشهاد ضابطين بتحالف دعم الشرعية اليمنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادة وحكومة وشعبًا، جراء استشهاد ضابطين وإصابة آخر من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إثر تعرضهم لحادث اعتداء غادر وجبان داخل معسكر تدريبي لقوات التحالف بمدينة (سيئون) التابعة لمحافظة حضرموت، سائلة المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان، وأن يمن على المصاب بالشفاء العاجل.
وعبرت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في هذا المصاب الجلل، مؤكدة تقديرها ودعمها للجهود السعودية في قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية وأعمالها الإنسانية والتنموية داخل الجمهورية اليمنية، في سياق مبادراتها الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية، وفقًا لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلام والوحدة والرخاء.
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