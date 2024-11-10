المدير العام لمعهد الإدارة العامة تستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين

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- Akhbar Al Khaleej) استقبلت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة الشيخة رنا
عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي تتقدم كل يوم بالتعاون والتنسيق في كافة المجالات، مشيرة الى أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات المشتركة خاصة في مجالات صناعة البحوث العلمية وتطوير العلوم الإدارية، وفتح مجالات أوسع للشراكة بما يعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.
كما أشادت الدكتورة الشيخة رنا بجهود السفير فهد محمد سالم بن كردوس العامري التي يقوم بها في كل ما من شأنه تنمية الروابط الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصه على دعم المشاريع والمبادرات التنموية الرامية إلى صناعة القرارات والسياسات الإدارية.
من جانبه عبّر فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين، عن شكره وتقديره للمدير العام لمعهد الإدارة العامة، مشيداً بعمق علاقات الأخوة المتميزة والتعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، والجهود المبذولة لمواكب التطلّعات التنموية، وتحقيق الأهداف المشتركة للبلدين الشقيقين.
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