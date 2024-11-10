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المدير العام لمعهد الإدارة العامة تستقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين

11/10/2024 7:06:50 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة، فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة الشيخة رنا
عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي تتقدم كل يوم بالتعاون والتنسيق في كافة المجالات، مشيرة الى أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات المشتركة خاصة في مجالات صناعة البحوث العلمية وتطوير العلوم الإدارية، وفتح مجالات أوسع للشراكة بما يعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.
كما أشادت الدكتورة الشيخة رنا بجهود السفير فهد محمد سالم بن كردوس العامري التي يقوم بها في كل ما من شأنه تنمية الروابط الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصه على دعم المشاريع والمبادرات التنموية الرامية إلى صناعة القرارات والسياسات الإدارية.
من جانبه عبّر فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين، عن شكره وتقديره للمدير العام لمعهد الإدارة العامة، مشيداً بعمق علاقات الأخوة المتميزة والتعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، والجهود المبذولة لمواكب التطلّعات التنموية، وتحقيق الأهداف المشتركة للبلدين الشقيقين.

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