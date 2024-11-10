سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: مملكة البحرين تدعم تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك على كافة الأصعدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، دعم مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك
البلاد المعظم، لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك على كافة الأصعدة. وأشار سموه إلى الأدوار البارزة التي يضطلع بها البرلمان
العربي في تعزيز مستويات العمل والتنسيق العربي المشترك نحو آفاق أرحب وتعزيز التواصل بين أبناء الدول العربية وبقية دول العالم.
جاء ذلك لدى لقاء سموه، اليوم في قصر القضيبية، بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، و حمد بن فيصل المالكي وزير
شؤون مجلس الوزراء،عادل عبدالرحمن العسومي، عضو مجلس الشورى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كرئيس للبرلمان العربي. وأشاد سموه بالجهود التي بذلها العسومي طوال فترة رئاسته للبرلمان العربي، والدور الذي قام به مع أعضاء البرلمان العربي في دعم القضايا العربية في المحافل البرلمانية الدولية.
كما أشار سموه إلى النجاحات التي يواصل أبناء البحرين تحقيقها في مختلف مواقع المسؤولية محلياً ودولياً، وما يمتلكونه من كفاءات وخبرات في كافة المجالات.
من جانبه، أعرب عادل عبدالرحمن العسومي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما حظي به من دعم ومساندة طوال فترة رئاسته للبرلمان العربي، بما يجسد حرص مملكة البحرين على توطيد العمل والتنسيق العربي المشترك.
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