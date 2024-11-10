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سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء: مملكة البحرين تدعم تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك على كافة الأصعدة

11/10/2024 7:06:50 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دعم مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك على كافة الأصعدة. وأشار سموه إلى الأدوار البارزة التي يضطلع بها البرلمان العربي في تعزيز مستويات العمل والتنسيق العربي المشترك نحو آفاق أرحب وتعزيز التواصل بين أبناء الدول العربية وبقية دول العالم.
جاء ذلك لدى لقاء سموه، اليوم في قصر القضيبية، بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، و حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء،عادل عبدالرحمن العسومي، عضو مجلس الشورى، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كرئيس للبرلمان العربي. وأشاد سموه بالجهود التي بذلها العسومي طوال فترة رئاسته للبرلمان العربي، والدور الذي قام به مع أعضاء البرلمان العربي في دعم القضايا العربية في المحافل البرلمانية الدولية.
كما أشار سموه إلى النجاحات التي يواصل أبناء البحرين تحقيقها في مختلف مواقع المسؤولية محلياً ودولياً، وما يمتلكونه من كفاءات وخبرات في كافة المجالات.
من جانبه، أعرب عادل عبدالرحمن العسومي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما حظي به من دعم ومساندة طوال فترة رئاسته للبرلمان العربي، بما يجسد حرص مملكة البحرين على توطيد العمل والتنسيق العربي المشترك.

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