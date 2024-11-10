شركات طيران عالمية تواصل إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- أعلنت 3 شركات طيران
أوروبية إلغاء أو تمديد إلغاء جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل، على خلفية تدهور الوضع الأمني، وفق ما ذكرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، الأحد.
وقالت الصحيفة: "أعلنت شركة الطيران الإيطالية ITA إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل حتى 12 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل".
وأوضحت أن ITA هي الشركة الإيطالية "الوحيدة التي تعمل بشكل منتظم في إسرائيل".
كما مددت الخطوط الجوية الفرنسية (فرانس إير) إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 26 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، بحسب الصحيفة.
وفي الآونة الأخيرة، كانت "فرانس إير" تمدد إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل لمدة أسبوع واحد في كل مرة، إلا أن التمديد الأخير لإلغاء الرحلات يستمر لنحو 45 يوما.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت الشركة الفرنسية إلغاء جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 12 من الشهر ذاته، لتعلن الأحد تمديد الإلغاء حتى 26 ديسمبر المقبل.
كما أعلنت شركة خطوط "إيجه" الجوية اليونانية، الأحد، أنها لن تعود إلى إسرائيل حتى 3 ديسمبر المقبل.
وخلال الأيام الأخيرة الماضية، ألغت العديد من الشركات الأوروبية رحلاتها من وإلى إسرائيل أو مددت الإلغاء.
والأربعاء، ألغت شركة طيران أوروبا رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية نوفمبر الجاري، وذلك بعد سقوط صاروخ أُطلق من لبنان في أحد مواقف السيارات بمطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب.
ووقتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن "شركة طيران أوروبا إحدى الشركات الأوروبية الوحيدة التي مازالت تسافر إلى إسرائيل، ألغت رحلاتها إليها بعد سقوط صاروخ قرب مطار بن غوريون".
وأزالت الخطوط الجوية الأمريكية الرحلات الجوية إلى إسرائيل من النظام حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2025، وفق "يسرائيل هيوم".
وألغت العديد من الشركات الأجنبية الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى ربيع العام المقبل، بما في ذلك فيرجن ودلتا وشركات أخرى.
وخلال الشهور الأخيرة الماضية، ألغت عشرات الشركات الأجنبية رحلاتها من وإلى إسرائيل مع تصاعد حدة إطلاق الصواريخ، لاسيما من لبنان، تجاه وسط وشمال الداخل المحتل.
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