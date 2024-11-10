شركات طيران عالمية تواصل إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- أعلنت 3 شركات أوروبية إلغاء أو تمديد إلغاء جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل، على خلفية تدهور الوضع الأمني، وفق ما ذكرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، الأحد.

وقالت الصحيفة: "أعلنت شركة الطيران الإيطالية ITA إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل حتى 12 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل".

وأوضحت أن ITA هي الشركة الإيطالية "الوحيدة التي تعمل بشكل منتظم في إسرائيل".

كما مددت الخطوط الجوية الفرنسية (فرانس إير) إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 26 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، بحسب الصحيفة.

وفي الآونة الأخيرة، كانت "فرانس إير" تمدد إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل لمدة أسبوع واحد في كل مرة، إلا أن التمديد الأخير لإلغاء الرحلات يستمر لنحو 45 يوما.

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلنت الشركة الفرنسية إلغاء جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 12 من الشهر ذاته، لتعلن الأحد تمديد الإلغاء حتى 26 ديسمبر المقبل.

كما أعلنت شركة خطوط "إيجه" الجوية اليونانية، الأحد، أنها لن تعود إلى إسرائيل حتى 3 ديسمبر المقبل.

وخلال الأيام الأخيرة الماضية، ألغت العديد من الشركات الأوروبية رحلاتها من وإلى إسرائيل أو مددت الإلغاء.

والأربعاء، ألغت شركة طيران أوروبا رحلاتها إلى إسرائيل حتى نهاية نوفمبر الجاري، وذلك بعد سقوط صاروخ أُطلق من لبنان في أحد مواقف السيارات بمطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب.

ووقتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن "شركة طيران أوروبا إحدى الشركات الأوروبية الوحيدة التي مازالت تسافر إلى إسرائيل، ألغت رحلاتها إليها بعد سقوط صاروخ قرب مطار بن غوريون".

وأزالت الخطوط الجوية الأمريكية الرحلات الجوية إلى إسرائيل من النظام حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2025، وفق "يسرائيل هيوم".

وألغت العديد من الشركات الأجنبية الرحلات الجوية إلى إسرائيل حتى ربيع العام المقبل، بما في ذلك فيرجن ودلتا وشركات أخرى.

وخلال الشهور الأخيرة الماضية، ألغت عشرات الشركات الأجنبية رحلاتها من وإلى إسرائيل مع تصاعد حدة إطلاق الصواريخ، لاسيما من لبنان، تجاه وسط وشمال الداخل المحتل.