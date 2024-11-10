الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله

MENAFN - Palestine News ) القدس المحتلة / PNN - أجبرت بلدية الاحتلال، المواطن المقدسي محمد الأعور على هدم منزله في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، ذاتيا بحجة عدم الترخيص.

وقال شؤون القدس الدكتور أشرف الأعور عن هدم منزل شقيقه محمد ذاتيا، قائلا: "تم هدم منزل شقيقي محمد في منطقة المروج، هذه المنطقة مشموله بتخطيط، الأهالي نظموا هذا الحي لمدة أكثر من عشر سنوات، وهم قدموا تنظيم ودفعوا الأموال لبلدية الاحتلال ولجان التنظيم من أجل تنظيم البناء في الحي، إضافة إلى المخالفات الشهرية التي فرضتها البلدية على المباني الموجودة في الحي".

إلا أن بلدية

الاحتلال كما يقول الأعور: "قررت في لحظة وبقرار سياسي أن هذا المشروع مرفوض، وتم هدم هذا المنزل، وإضافة له سيكون هناك هدم للعديد من المنازل".

هذا المنزل، يضيف الأعور: "يأوي أسرة كاملة مكونة من زوجين وفتاتين وطفل، وهم اليوم دون مأوى، هذه سياسة الاحتلال والبلدية التي تريد أن تهجر المقدسيين من أرضهم، هناك العديد من المشاريع الاستيطانية التي تنوي البلدية تنفيذها مكان هذه المنازل التي هدمت والتي ستهدم".