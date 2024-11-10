الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس المحتلة / PNN - أجبرت بلدية الاحتلال، المواطن المقدسي محمد الأعور على هدم منزله في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، ذاتيا بحجة عدم الترخيص.
وقال وزير شؤون القدس الدكتور أشرف الأعور عن هدم منزل شقيقه محمد ذاتيا، قائلا: "تم هدم منزل شقيقي محمد في منطقة المروج، هذه المنطقة مشموله بتخطيط، الأهالي نظموا هذا الحي لمدة أكثر من عشر سنوات، وهم قدموا مشاريع تنظيم ودفعوا الأموال لبلدية الاحتلال ولجان التنظيم من أجل تنظيم البناء في الحي، إضافة إلى المخالفات الشهرية التي فرضتها البلدية على المباني الموجودة في الحي".
إلا أن بلدية
الاحتلال كما يقول الأعور: "قررت في لحظة وبقرار سياسي أن هذا المشروع مرفوض، وتم هدم هذا المنزل، وإضافة له سيكون هناك هدم للعديد من المنازل".
هذا المنزل، يضيف الأعور: "يأوي أسرة كاملة مكونة من زوجين وفتاتين وطفل، وهم اليوم دون مأوى، هذه سياسة الاحتلال والبلدية التي تريد أن تهجر المقدسيين من أرضهم، هناك العديد من المشاريع الاستيطانية التي تنوي البلدية تنفيذها مكان هذه المنازل التي هدمت والتي ستهدم".
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