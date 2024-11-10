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مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

11/10/2024 5:09:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN- اقتحم مستعمرون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.


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