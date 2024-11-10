ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,603 والإصابات إلى 102,929 منذ بدء العدوان

MENAFN - Palestine News ) غزة / PNN- أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,603، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 102,929 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 51 مواطنا، وإصابة 164 آخرين.