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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,603 والإصابات إلى 102,929 منذ بدء العدوان

11/10/2024 5:09:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN- أعلنت مصادر طبية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,603، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 102,929 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر، أسفرت عن استشهاد 51 مواطنا، وإصابة 164 آخرين.

MENAFN10112024000205011050ID1108869442

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