الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد (10) مواطنين على الأقل من الضّفة، بينهم أشقاء، ومعتقلون سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: جنين، وبيت لحم، ورام الله، وطوباس، والقدس، رافقتها اعتداءات وتهديدات بحقّ المواطنين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

كما اعتقل الاحتلال مساء أمس العشرات من العمال المتواجدين داخل أراضي الـ48، وذلك ضمن حملات الاعتقال المستمرة بحق العمال المتواجدين تحديدا في القدس وأراضي الـ48.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و600 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.