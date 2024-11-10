الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد (10) مواطنين على الأقل من الضّفة، بينهم أشقاء، ومعتقلون سابقون.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: جنين، وبيت لحم، ورام الله، وطوباس، والقدس، رافقتها اعتداءات وتهديدات بحقّ المواطنين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
كما اعتقل الاحتلال مساء أمس العشرات من العمال المتواجدين داخل أراضي الـ48، وذلك ضمن حملات الاعتقال المستمرة بحق العمال المتواجدين تحديدا في القدس وأراضي الـ48.
يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و600 مواطن من الضّفة بما فيها القدس.
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