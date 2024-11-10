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الاحتلال يداهم مزرعة دواجن في عقبة جبر ويحطم محتوياتها

11/10/2024 5:08:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا / PNN- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مزرعة دواجن في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وحطمت محتوياتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال داهم مزرعة تعود للمواطن أمين المقيطي في حي المقايطة، بالمخيم، وحطمت محتوياتها، وعددا من المركبات الموجودة بالمنطقة.

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