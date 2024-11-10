الاحتلال يداهم مزرعة دواجن في عقبة جبر ويحطم محتوياتها
التاريخ
11/10/2024 5:08:58 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا / PNN- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مزرعة دواجن في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وحطمت محتوياتها.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال داهم مزرعة تعود للمواطن أمين المقيطي في حي المقايطة، بالمخيم، وحطمت محتوياتها، وعددا من المركبات الموجودة بالمنطقة.
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