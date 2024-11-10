7 ملايين مسافر عبر مطارات الأردن خلال 9 أشهر

MENAFN - Amman Net) بلغ إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين من مطارات الأردن وإليها 6,99 مليون مسافر، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2024، وفق بيانات وزارة النقل.

وأشارت بيانات مؤشرات أداء قطاع النقل الصادرة عن وزارة النقل،

إلى أن إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين من المطارات وإليها بلغت 2,687 مليون مسافر خلال الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بـ 2,975 مليون مسافر في الربع الثالث من العام 2023، وبنسبة انخفاض بلغت 10%.

وأوضحت أن عدد المسافرين والقادمين خلال الربع الثاني من عام 2024، بلغ 2.254 مليون مسافر، وبانخفاض 5% مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي.

فيما بينت أن عدد المسافرين والمغادرين من المطارات وإليها خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 2.013 مليون مسافر، إذ طرأ انخفاضا بنسبة 30% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

وفي الأردن 3 مطارات؛ مطار الملكة علياء الدولي جنوبي عمّان، مطار عمّان المدني (ماركا)، ومطار الملك حسين الدولي في محافظة العقبة.

وكشفت البيانات إلى أن إجمالي عدد الطائرات القادمة والمغادرة من كل المطارات وإليها بلغ 61.5 ألف طائرة خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الحالي.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الطائرات القادمة والمغادرة من المطارات وإليها ، بلغ 22,537 طائرة في الربع الثالث من العام 2024 وبنسبة انخفاض 10% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت أن عدد الطائرات القادمة والمغادرة بلغ 21 ألفا خلال الربع الثاني من العام الحالي ونسبة انخفاض بلغت 6% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2023، فيما بلغ عددها في الربع الأول من العام الحالي 18 ألفا وبنسبة انخفاض بلغت 30% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

أما عن حجم الشحن الجوي الصـادر والوارد من خلال المطارات كافة، بلغ 100 ألف طن خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، إذ بلغ حجم الشحن خلال الربع الثالث من العام الحالي قرابة 38 ألف طن في الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة ارتفاع بلغت 93% مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي، وفق البيانات.

ولفتت النظر إلى أن حجم الشحن الجوي بلغ خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 40 ألف طن، وبنسبة انخفاض 2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ حجم الشحن الجوي خلال الربع الأول من العام الحالي 22 ألف طن، ونسبة انخفاض بلغت 68%.