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مملكة البحرين تدين الهجوم الإرهابي على محطة قطارات في جمهورية باكستان الإسلامية

11/10/2024 5:06:48 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة قطارات مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي جمهورية باكستان الإسلامية، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص الأبرياء.
وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية باكستان الإسلامية في مواجهة جرائم التطرف والإرهاب التي تستهدف ترويع الآمنين وزعزعة أمن واستقرار البلاد، معبرة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الباكستاني الشقيق ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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