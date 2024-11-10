مملكة البحرين تدين الهجوم الإرهابي على محطة قطارات في جمهورية باكستان الإسلامية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف محطة قطارات مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي جمهورية باكستان الإسلامية، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص الأبرياء.
وأكدت وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية باكستان الإسلامية في مواجهة جرائم التطرف والإرهاب التي تستهدف ترويع الآمنين وزعزعة أمن واستقرار البلاد، معبرة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الباكستاني الشقيق ولأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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