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وزير شؤون الكهرباء والماء يستقبل السفيرة التركية بمناسبة انتهاء فترة عملها

11/10/2024 5:06:47 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، في مكتبه، إيسن تشاكيل سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عملها.
وأعرب وزير شؤون الكهرباء والماء عن تقديره لجهود السفيرة التركية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيدًا بالتعاون القائم بين مملكة البحرين والجمهورية التركية في مختلف المجالات، خصوصًا في مجالات الطاقة والمياه، مؤكدًا أهمية استمرار وتطوير هذه الشراكة بما يخدم المصالح الثنائية.
من جهتها، أعربت السفيرة عن شكرها وتقديرها للدعم الذي حظيت به خلال فترة عملها، متمنية المزيد من التقدم والازدهار لمملكة البحرين، وللعلاقات البحرينية التركية.

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