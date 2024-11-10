وزير شؤون الكهرباء والماء يستقبل السفيرة التركية بمناسبة انتهاء فترة عملها

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل ياسر بن إبراهيم حميدان وزير
شؤون الكهرباء والماء، في مكتبه، إيسن تشاكيل سفيرة الجمهورية التركية لدى مملكة البحرين، بمناسبة انتهاء فترة عملها.
وأعرب وزير شؤون الكهرباء والماء عن تقديره لجهود السفيرة التركية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مشيدًا بالتعاون القائم بين مملكة البحرين والجمهورية التركية في مختلف المجالات، خصوصًا في مجالات الطاقة والمياه، مؤكدًا أهمية استمرار وتطوير هذه الشراكة بما يخدم المصالح الثنائية.
من جهتها، أعربت السفيرة عن شكرها وتقديرها للدعم الذي حظيت به خلال فترة عملها، متمنية المزيد من التقدم والازدهار لمملكة البحرين، وللعلاقات البحرينية التركية.
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