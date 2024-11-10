حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 10 - 11 (كونا) -- العاشر من نوفمبر
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1936 - وصول أول بعثة تعليمية إلى الكويت وضمت أربعة مدرسين فلسطينيين جاءوا عن طريق البر وذلك للعمل في مدرستي المباركية والأحمدية بناء على قرار أول مجلس معارف يؤسس في الكويت.
1968- إنشاء كلية الشرطة لتكون إحدى المؤسسات التعليمية بهدف تخريج كوادر مناسبة من مختلف الرتب للعمل في قوة الشرطة بما يسهم في أداء واجبها وحفظ الأمن والأمان في البلاد واستقبلت الكلية الدفعة الأولى في أكتوبر 1969.
1994 - مجلس قيادة الثورة في العراق يصدر بيانا يعلن فيه اعتراف العراق بسيادة دولة الكويت وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم (833/1993).
2010 - منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) تعلن حصول أستاذة الكيمياء بجامعة الكويت الدكتورة فايزة الخرافي على جائزة (لوريال-يونسكو) للنساء في مجال العلوم للعام 2011 عن أفريقيا والدول العربية نتيجة بحوثها العلمية في مجال التآكل الذي يعتبر مسألة ذات أهمية حاسمة في معالجة المياه والصناعات النفطية.
2012 - الكويت تسجل رقما قياسا في موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية على تنظيمها أكبر ألعاب نارية في العالم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ50 للمصادقة على دستور البلاد.
2019 - الكويت تحجز بطاقة رابعة لأولمبياد (طوكيو 2020) بفوزها ببرونزية الرماية الآسيوية عن طريق الرامي سعود حبيب عقب حصوله على المركز الثالث في منافسات السكيت في البطولة الآسيوية الـ14 للرماية المقامة في قطر.
2021 - وفاة الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة السابق بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد العسعوسي عن عمر ناهز 56 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء في المجالين الثقافي والفني.(النهاية) م ب ر / ن س ن
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