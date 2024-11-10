حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 11 (كونا) -- العاشر من نوفمبر

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1936 - وصول أول بعثة تعليمية إلى الكويت وضمت أربعة مدرسين فلسطينيين جاءوا عن طريق البر وذلك للعمل في مدرستي المباركية والأحمدية بناء على قرار أول مجلس معارف يؤسس في الكويت.

1968- إنشاء كلية الشرطة لتكون إحدى المؤسسات التعليمية بهدف تخريج كوادر مناسبة من مختلف الرتب للعمل في قوة الشرطة بما يسهم في أداء واجبها وحفظ الأمن والأمان في البلاد واستقبلت الكلية الدفعة الأولى في أكتوبر 1969.

1994 - مجلس قيادة الثورة في العراق يصدر بيانا يعلن فيه اعتراف العراق بسيادة دولة الكويت وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي امتثالا لقرار مجلس الأمن رقم (833/1993).

2010 - منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) تعلن حصول أستاذة الكيمياء بجامعة الكويت الدكتورة فايزة الخرافي على جائزة (لوريال-يونسكو) للنساء في مجال العلوم للعام 2011 عن أفريقيا والدول العربية نتيجة بحوثها العلمية في مجال التآكل الذي يعتبر مسألة ذات أهمية حاسمة في معالجة المياه والصناعات النفطية.

2012 - الكويت تسجل رقما قياسا في موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية على تنظيمها أكبر ألعاب نارية في العالم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ50 للمصادقة على دستور البلاد.

2019 - الكويت تحجز بطاقة رابعة لأولمبياد (طوكيو 2020) بفوزها ببرونزية الرماية الآسيوية عن طريق الرامي سعود حبيب عقب حصوله على المركز الثالث في منافسات السكيت في البطولة الآسيوية الـ14 للرماية المقامة في قطر.

2021 - وفاة الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة السابق بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد العسعوسي عن عمر ناهز 56 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء في المجالين الثقافي والفني.(النهاية) م ب ر / ن س ن