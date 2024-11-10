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الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة ينعقد في الرياض اليوم

11/10/2024 4:39:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 10 - 11 (كونا) -- ينعقد اليوم الأحد الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في (جامعة الدول العربية) و(منظمة التعاون الإسلامي) إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإقليميين والدوليين.


ويهدف الاجتماع الذي سيترأسه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الى مناقشة جدول أعمال القمة غير العادية ومشروع البيان الختامي الذي من المتوقع أن يتضمن موقفا موحدا إزاء التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.


ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات للقمة التي ستنعقد غدا الاثنين برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان للتأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة. (النهاية)




خ ن ش / م ع ع




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