الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة ينعقد في الرياض اليوم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرياض - 10 - 11 (كونا) -- ينعقد اليوم الأحد الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في (جامعة الدول العربية) و(منظمة التعاون الإسلامي) إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإقليميين والدوليين.
ويهدف الاجتماع الذي سيترأسه وزير
الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الى مناقشة جدول أعمال القمة غير العادية ومشروع البيان الختامي الذي من المتوقع أن يتضمن موقفا موحدا إزاء التطورات المتسارعة في الأراضي الفلسطينية واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضيرات للقمة التي ستنعقد غدا الاثنين برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان للتأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي والإسلامي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة في المنطقة. (النهاية)
خ ن ش / م ع ع
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