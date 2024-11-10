سفير دولة الكويت لدى الأرجنتين يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى باراغواي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 10 - 11 (كونا) -- قدم سفير دولة الكويت لدى الأرجنتين عبدالعزيز البشر أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت غير مقيم ومحالا لدى باراغواي لرئيس جمهورية باراغواي سانتياغو بينيا.
وذكرت سفارة الكويت في الأرجنتين في بيان اليوم الأحد أن السفير البشر نقل
لرئيس باراغواي تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والقيادة السياسية مقرونة بأطيب التمنيات لجمهورية باراغواي الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار.
وأوضح البيان أن مراسم تقديم أوراق اعتماد السفير البشر تمت بالقصر الرئاسي (بالاسيا دي لوبيز) في العاصمة (أسونسيون) بحضور وزير الخارجية روبن راميريز ليزكانو.
من جانبه حمل الرئيس بينيا حسب البيان السفير البشر نقل تحياته الخالصة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مؤكدا اهتمام جمهورية باراغواي بترسيخ جسور الصداقة ودعمه لكل ما من شأنه رفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.
وذكر البيان أنه تم خلال اللقاء استذكار العلاقات الثنائية الممتدة بين دولة الكويت وبارغواي منذ 31 عاما وحرص القيادة السياسية لكلا الجانبين على مواصلة تعزيز وتوسيع أطر التعاون الثنائي في المجالات كافة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.(النهاية)
ا م م / م ع ع
MENAFN10112024000071011013ID1108869358
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