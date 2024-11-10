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سفير دولة الكويت لدى الأرجنتين يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى باراغواي

11/10/2024 4:39:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 10 - 11 (كونا) -- قدم سفير دولة الكويت لدى الأرجنتين عبدالعزيز البشر أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت غير مقيم ومحالا لدى باراغواي لرئيس جمهورية باراغواي سانتياغو بينيا.


وذكرت سفارة الكويت في الأرجنتين في بيان اليوم الأحد أن السفير البشر نقل لرئيس باراغواي تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والقيادة السياسية مقرونة بأطيب التمنيات لجمهورية باراغواي الصديقة بالمزيد من التقدم والازدهار.


وأوضح البيان أن مراسم تقديم أوراق اعتماد السفير البشر تمت بالقصر الرئاسي (بالاسيا دي لوبيز) في العاصمة (أسونسيون) بحضور وزير الخارجية روبن راميريز ليزكانو.


من جانبه حمل الرئيس بينيا حسب البيان السفير البشر نقل تحياته الخالصة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه مؤكدا اهتمام جمهورية باراغواي بترسيخ جسور الصداقة ودعمه لكل ما من شأنه رفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.


وذكر البيان أنه تم خلال اللقاء استذكار العلاقات الثنائية الممتدة بين دولة الكويت وبارغواي منذ 31 عاما وحرص القيادة السياسية لكلا الجانبين على مواصلة تعزيز وتوسيع أطر التعاون الثنائي في المجالات كافة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.(النهاية)




ا م م / م ع ع




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