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رؤساء تحرير صحف كويتية: زيارة رئيس دولة الإمارات للبلاد تجسد عمق العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية

11/10/2024 4:39:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 11 (كونا) -- رحب رؤساء تحرير صحف كويتية بزيارة الدولة التي يقوم بها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى دولة الكويت اليوم الأحد مؤكدين أنها تجسد عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين.


وركز رؤساء التحرير في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي والمصالح المشتركة في مختلف المجالات بما يسهم في تعزيز اللحمة الخليجية ويعكس قوة مجلس التعاون الخليجي وثمنوا عاليا المواقف الإماراتية الداعمة للكويت لاسيما في الأزمات والمنعطفات التاريخية وأبرزها إبان فترة الغزو العراقي للبلاد.


وشددوا كذلك على أهمية هذه الزيارة في تعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين خصوصا وسط الظروف الإقليمية المعقدة التي تتطلب تعاونا وثيقا لمواجهة شتى التحديات وتعزيز الاستقرار والأمن والسلم الدوليين مؤكدين أن تقارب الرؤى والسياسات بين البلدين سيعود بالنفع على شعبيهما الشقيقين والمنطقة ككل متطلعين إلى استمرار التكامل والتعاون لتحقيق مصالح مشتركة تعزز استقرار المنطقة وأمنها.


وقال رئيس تحرير جريدة (الأنباء) يوسف المرزوق إن دولة الكويت وبكل مراسم الحفاوة والترحيب ومشاعر المحبة والأخوة تستقبل زيارة الدولة لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله الذي يحل ضيفا عزيزا على أخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ولا شك أن الزيارة تمثل محطة جديدة من محطات تعزيز العلاقات التاريخية بين بلدينا الشقيقين والشريكين الاستراتيجيين والركنين الأساسيين في أسرة مجلس التعاون الخليجي.


وأضاف المرزوق أن نتائج هذه الزيارة ستصب بلا شك في مصلحة الشعبين الشقيقين الكويتي والإماراتي والشعوب الخليجية والعربية والإسلامية قاطبة علاوة على أنها تأتي وسط أجواء إقليمية تتطلب أعلى درجات التنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية الملحة بما يسهم في إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.


وذكر أن العلاقات الكويتية - الإماراتية متجذرة بكل ما للكلمة من معنى بدلالة المؤشرات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والثقافية وغيرها ونحن دائما نطمح إلى المزيد من التعاون والتكامل بين الجانبين.


ولفت المرزوق إلى أن الكويتيين لا يمكن أن ينسوا الدور المشرف لرئيس الإمارات المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والشعب الإماراتي أثناء الاحتلال العراقي الغاشم لبلدنا العام 1990".


من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية عدنان الراشد إن زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الإمارات الشقيقة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى دولة الكويت تأتي تجسيدا للعلاقات الأخوية العميقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين وتعزيزا للتعاون المثمر على مختلف الصعد كما تعتبر هذه الزيارة خطوة مهمة في مسيرة العلاقات الكويتية - الإماراتية التي تعززها أواصر القربى وروابط الأخوة والتعاون بين شعبي البلدين الشقيقين وقيادتيهما الرشيدتين.


وأضاف الراشد أن الزيارة تأتي في وقت مهم يسبق القمة الخليجية المرتقبة في الكويت مطلع ديسمبر المقبل لمزيد من التنسيق وتعزيز المواقف بشأن ما سيتم بحثه وإصداره من قرارات في هذه القمة بما يصب دائما في مصلحة دول المنطقة وشعوبها.


وذكر أن التعاون بين البلدين يرتكز على دعائم قوية تشمل التبادل التجاري والاستثماري الذي يعكس الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في بناء اقتصاد مستدام ومزدهر لكلا البلدين إذ يسعى البلدان لتعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة واستكشاف مزيد من الفرص لتعميق هذا التعاون.


ولفت إلى أن البلدين الشقيقين يوليان اهتماما بالغا بالتبادل الثقافي الذي يبرز عبر الأنشطة الثقافية والفنية والتراثية المشتركة وغيرها والارتقاء بها لدى الشعبين الشقيقين ونقل تجاربهما الثقافية والتراثية الثرية ويسهم في تقوية الروابط الإنسانية وإثراء المشهد الثقافي الخليجي عموما.


وفي المجال الإعلامي أكد أن الكويت والإمارات تدركان أهمية التعاون في مختلف مجالات الإعلام بنقل صورة إيجابية وحقيقية عن مسيرة التطور والنمو التي يشهدها البلدان وتعملان معا على تعزيز الحوار الإعلامي المشترك وتطوير آليات التعاون في هذا المجال بما يتوافق مع مصالحهما.


وقال الراشد إن هذه الزيارة تأتي في توقيت حساس يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية وسياسية متسارعة وتوترات إقليمية ما يؤكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين البلدين ومنظومة دول مجلس التعاون الخليجي من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الأمن والاستقرار.


وأشار إلى أن هذه الزيارة تمثل أيضا فرصة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على التزام الكويت والإمارات بتعزيز الأمن والسلم الإقليميين والعمل معا من أجل دعم مسيرة التنمية المستدامة لشعبيهما.


من جهته أكد رئيس تحرير جريدة (الراي) وليد الجاسم أن زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ محمد بن زايد إلى دولة الكويت هي بلا شك بالغة الأهمية من عدة زوايا سواء من زاوية العلاقات الثنائية الإماراتية - الكويتية أو من زاوية تعزيز اللحمة الخليجية أو من جانب التحضيرات والاستعدادات للقمة الخليجية القادمة في الكويت مطلع ديسمبر المقبل التي ستجمع الأشقاء والمستبشرين بنجاحها أو من جانب العلاقات الاقتصادية الثنائية والخليجية المشتركة.


وقال الجاسم إن هذه الزيارة ذات أهمية أيضا لناحية تعزيز الجهود لتحويل المنطقة إلى مركز لوجستي خصوصا مع وجود الخبرات الإماراتية المتنوعة والقدرات الكويتية المتاحة بشريا وجغرافيا.


وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين ذكر "أننا نعرف جميعا عمق العلاقة بين الإمارات والكويت وقيادتي البلدين سواء اليوم أو على مر التاريخ ونحن في الكويت لا ننسى أبدا مواقف الإمارات المشرفة في مساندة الحق الكويتي إبان الغزو العراقي الغاشم مثلما لا ننسى وقفة والدنا الراحل الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه مع الكويت التي تقرن الأقوال بالأفعال وامتداد طيب العلاقات وتميزها مع حكام الإمارات الشقيقة من بعده".


وأضاف أن أهل الكويت لا ينسون كذلك الوقفات الإماراتية المساندة للحق الكويتي حتى تحرير الكويت مرورا بعد ذلك بكل مراحل المفاوضات الحدودية وتنفيذ القرارات الدولية الصادرة لمصلحة الكويت وأثر كل هذه المواقف في بناء المزيد من لبنات المحبة والتميز في علاقات البلدين والشعبين الشقيقين.


وذكر أن من المهم التنويه أيضا إلى كل التميز الإماراتي والريادة في العديد من المجالات مما يخلق إمكانات كبيرة لمزيد من التوأمة والتعاون الثنائي بين البلدين في المجالات اللوجستية وأعمال الموانئ والطيران والسياحة والصناعة والاستثمار والفضاء والعلوم والتعليم والطب وغيرها ومما لا شك فيه أن تعزيز العلاقات الثنائية سوف ينعكس حتما بشكل إيجابي على منظومة دول مجلس التعاون الخليجي كلها ومصلحة شعوبها.


وقال الجاسم إن مجلس التعاون الخليجي هو المنظومة الأكثر استقرارا وانسجاما في المحيط الإقليمي وعلى مدى عشرات السنين الماضية لذا من الضرورة بمكان الحرص على تدعيم هذه المنظومة وزيادة قوتها عبر تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين دول المجلس وشعوبها وخلق المزيد من المصالح المشتركة التي ثبت يقينا أنها الأهم في ديمومة المنظومات التي تجمع الدول.


ولفت إلى أنه وعلى الرغم من أن السياسات الخارجية لدول المجلس متقاربة إلى حد كبير فإن الأحداث الإقليمية والدولية تحتم تكثيف التنسيق والتقارب الثنائي والجماعي لضمان تحقيق أهداف المجلس وغاياته.


بدوره أكد رئيس تحرير جريدة (الجريدة) ناصر العتيبي أن الزيارة المهمة لرئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة سمو الشيخ محمد بن زايد إلى دولة الكويت إنما هي زيارة إلى بلده الثاني تأكيدا لرسوخ العلاقات الثنائية بين البلدين والتي لا تزيدها الأيام إلا صلابة ولا الشدائد إلا قوة.


وأشار العتيبي إلى أن مواقف كل من الكويت والإمارات تجاه الأخرى تضع بين أيدينا عناوين عريضة على مدى ما حملته قيادات البلدين عبر تاريخهما من مودة وتآلف ورغبة في العبور إلى مستقبل مزدهر آمن لكلا البلدين والشعبين الشقيقين معربا عن الأمل لكل دول الخليج والدول العربية والعالم كله أن يتخلص من نيران الكراهية والصراعات الدامية التي تهدد الأجيال والشعوب والسلام الدولي.


وقال إن لهذه الزيارة أهميتها ورمزيتها اللافتة لاسيما في هذه المرحلة الحرجة من عمر منطقة الخليج والشرق الأوسط التي تعيش أياما صعبة مع تصاعد نذر الحرب من كل حدب وصوب ولاسيما مع تواصل الاعتداءات التي لا تهدأ من جانب الاحتلال الإسرائيلي تجاه غزة ولبنان ومن جهة أخرى الصراع الدائر بين تل أبيب وطهران بين الهجوم والرد عليه مرارا وتكرارا معتبرا أن ذلك الصراع المزدوج يلقي بظلال كئيبة على المنطقة ويلقي بدولها في أتون مصير لا تحمد عقباه.


وأوضح أن الظلال المريبة والظروف الصاخبة المعقدة التي تعيشها المنطقة برمتها تستوجب من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أكثر من أي وقت مضى تأكيد تلاحم بيتها الواحد وإيصال رسالة إلى الجميع بصلابته ومناعته وتناسق آرائه إلى حد التطابق حيال أي طارئ أو تصرف غير محسوب من هنا وهناك. (النهاية) م د م / ت م


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