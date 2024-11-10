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اقتصاديون كويتيون: زيارة رئيس الإمارات للكويت تفتح آفاقا أرحب لشراكات ومشاريع عملاقة في البلدين الشقيقين

11/10/2024 4:39:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 11 (كونا) -- أكد قياديون في القطاع الاقتصادي الكويتي أهمية الزيارة التي يقوم بها رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى دولة الكويت اليوم الأحد لاسيما لناحية فتح آفاق أرحب أمام رجال الأعمال والشركات الكويتية والإماراتية لبناء شراكات ومشاريع عملاقة تنعكس على البلدين الشقيقين خصوصا وعلى مجلس التعاون الخليجي عموما.


وأجمع هؤلاء الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية الواعدة جدا في كلا البلدين الشقيقين وإمكاناتهما الكبيرة اقتصاديا وبشريا التي من شأنها الدفع بالتنمية بينهما قدما إلى الأمام سواء على المستوى الثنائي أو الخليجي لافتين إلى التزام القطاع الاقتصادي بدوره الوطني والخليجي في المساهمة الفعالة بمشاريع التنمية الكبرى في كل من البلدين الشقيقين.


وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار الدكتور يوسف العلي إن العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين متشعبة ومتطورة تاريخيا وتتضمن محطات تعاون استراتيجية بارزة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والتجارية والثقافية والتعليمية.


وأضاف العلي أن زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد إلى دولة الكويت تدخل ضمن جهود تنمية العلاقات الأخوية وفتح آفاق أوسع لتطوير التعاون الاستراتيجي بين البلدين مؤكدا في الوقت نفسه أهمية دور القياديين الاقتصاديين في القطاع الخاص بتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التعاون على كل الصعد لما فيه مصلحة البلدين ومنطقة الخليج ككل.


وذكر أن هناك آلاف الشركات الكويتية العاملة في السوق الإماراتي الذي يشهد تقدما ملموسا وتنوعا اقتصاديا ونموا للقطاعات غير النفطية في البلد الشقيق وفي موازاة ذلك أبدت شركات إماراتية كبرى اهتماما ملموسا بالتوسع في السوق الكويتي والمشاركة بتنفيذ خطة التنمية.


وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ مستوى قياسيا جديدا ناهز 13 مليار دولار العام الماضي وقرابة 4ر3 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي ما يؤكد قوة ومتانة العلاقة الاقتصادية بين البلدين والمدعومة بتفعيل اتفاقيات استراتيجية عدة جمركيا وضريبيا.


ولفت العلي إلى أن زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد إلى دولة الكويت تقود إلى فتح آفاق اقتصادية لرجال الأعمال في البلدين تماشيا مع سياسة ترسيخ العلاقات المتبعة اقتصاديا والمضي بها قدما إلى الأمام سواء على المستوى الثنائي أو من خلال مسيرة مجلس التعاون.


من جهته رحب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد المرزوق بزيارة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة "لأهله وإخوانه في بلده الثاني الكويت" في تأكيد على الترابط والمحبة اللذين يجمعان البلدين الشقيقين.


وأكد المرزوق أن هذه الزيارة تمثل إضافة مهمة في مسيرة العلاقات الكويتية -الإماراتية معربا عن تفاؤله بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بدعم ورعاية سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الذي استطاع بحكمته وخبرته الواسعة أن يزيد من أواصر الترابط بين الكويت وجيرانها.


وأشاد بالعلاقات الوثيقة التاريخية والاقتصادية والاجتماعية التي تجمع الكويت والإمارات التي تعتبر نموذجا متميزا لعلاقة يسودها التعاون والود بين بلدين شقيقين.


وأكد أن مجموعة (بيتك) بما تمتلكه من حضور قوي بحكم الملاءة الكبيرة والانتشار الواسع على صعيد الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وباعتبارها الشريك الاستراتيجي الأول في تمويل كل المشاريع التنموية الحيوية تضطلع بدورها الوطني والتنموي وتواصل جهودها في تمويل المشروعات التنموية الكبرى الكويتية - الإماراتية ودعمها لتصبح نموذجا لنجاح التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص على مستوى منطقة الخليج العربي.


وأشار إلى التعاون المثمر الذي يجمع (بيتك) مع المؤسسات المالية في الإمارات وتنفيذ العديد من الصفقات منها قيام شركة (بيتك كابيتال) الذراع الاستثمارية للمجموعة بترتيب عمليتي اصدار صكوك بقيمة 6ر1 مليار دولار لمصلحة بنك أبوظبي الأول وبنك دبي الاسلامي مع مجموعة من البنوك الإقليمية والعالمية.


وأضاف المرزوق أن البنك الأهلي المتحد البحريني التابع لمجموعة (بيتك) أتم منذ أيام قليلة صفقة تمويلية كبرى بقيمة 800 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع بنك أبو ظبي الأول بصفته المنسق الحصري للاستدامة في الصفقة ووكيل الاستثمار والمنظم الرئيسي الأول علاوة على مشاركة بنك أبو ظبي التجاري ومصرف أبو ظبي الإسلامي ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي كمنظمين رئيسيين مفوضين.


وذكر أن شركة (بيتك كابيتال) نجحت في ترتيب إصداري صكوك لمصلحة بنك دبي الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار فيما نجح (بيتك) في وقت سابق بالمشاركة مع (جي بي كابيتال) كمستشارين ماليين في هيكلة صفقة تمويل إجارة بقيمة 500 مليون دولار إلى هيئة كهرباء ومياه الشارقة في حرص من (بيتك) على المساهمة في تمويل مشروعات البنية التحية في الإمارات الشقيقة حيث وفر البنك التمويل اللازم لمشاريع البنية التحية في الإمارات.


وأكد المرزوق أن (بيتك) على أتم الاستعداد لتقديم كل أشكال الدعم للمساهمة في تعزيز أواصر التعاون بين القطاع الخاص الكويتي ونظيره الإماراتي في ظل عقود من الشراكة والتكامل الاقتصادي تجمع البلدين منوها بمشاركة (بيتك) في ملتقى الشركات الإماراتية بتنظيم من سفارة الإمارات في الكويت أخيرا.


وأضاف المرزوق "بوجه عام هناك آفاق رحبة جدا للمزيد من التعاون الاقتصادي بين دولتي الكويت والإمارات خصوصا أن "الكويت لديها رؤية للتنمية الاقتصادية 2035 التي تعمل على تنشيط وتسهيل الاستثمار وتحقيق نهضة تنموية كبيرة يقودها القطاع الخاص".


وذكر أن القطاع الخاص سواء الكويتي و الإماراتي أمامه مسؤولية كبيرة وعليه القيام بدور محوري وقوي في تعميق العلاقات بين هذا القطاع في كلا البلدين وفتح المجالات أمام الشركات والمؤسسات الكويتية والإماراتية للتعاون في مشروعات مشتركة تفيد في تحقيق تنمية شاملة تصب في مصلحة البلدين.


من ناحيته قال الرئيس التنفيذي لشركة (المباني) وليد الشريعان إن زيارة رئيس دولة الإمارات الشقيقة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى دولة الكويت "هي زيارة أخوية لأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح فالكويت هي بيت ومكان سموه".


وأضاف الشريعان أن الشعب الإماراتي "عزيز تربطنا به علاقة قوية ووطيدة ومواقف طيبة عديدة لا تحصى كما أن دولة الإمارات جبارة بتطوراتها وسباقة في مجال المشروعات الرائدة والتطوير العقاري وتعتبر مصدر فخر لنا وللخليج دائما ومثالا لتبادل الخبرات". (النهاية)




م ع ك / ف ن ك / ن و ف


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