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معرض (المغول العظماء) في لندن يعرض قطعا نادرة من (دار الآثار الإسلامية) الكويتية

11/10/2024 4:39:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من نسيبة بن شيبه



(حدث مصور) لندن - 10 - 11 (كونا) -- يقيم متحف (فيكتوريا آند آلبرت) في العاصمة البريطانية لندن معرض (المغول العظماء.. الفن والعمارة والبذخ) بمشاركة (دار الآثار الإسلامية) الكويتية بنحو 20 قطعة نادرة من (مجموعة الصباح).

ويبرز المعرض الذي افتتح للجمهور أمس السبت ويستمر حتى الرابع من مايو 2025 ثقافة العصر الذهبي للبلاط المغولي في الفترة من عام (1580 - 1650) أثناء عهد أشهر أباطرته المسلمين الثلاثة أكبر وجاهانغير وشاه جاهان.

ووظفت الورش الإمبراطورية الفنانين الهندوس والمسلمين والحرفيين والرسامين والخطاطين والمعماريين من مختلف الأراضي التابعة للامبراطورية لتبتكر منتجات تميزت بتصاميمها وجمالها.

ويسلط المعرض الضوء على الفن المغولي وتصاميمه من الأواني المرصعة بالجواهر والسجاد والمخمل ذي الألوان القانية وفن الكتاب والعمارة. (النهاية)




ن ب ش / ن ع ع




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