معرض (المغول العظماء) في لندن يعرض قطعا نادرة من (دار الآثار الإسلامية) الكويتية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من نسيبة بن شيبه
(حدث مصور) لندن - 10 - 11 (كونا) -- يقيم متحف (فيكتوريا آند آلبرت) في العاصمة البريطانية لندن معرض (المغول العظماء.. الفن والعمارة والبذخ) بمشاركة (دار الآثار الإسلامية) الكويتية بنحو 20 قطعة نادرة من (مجموعة الصباح).
ويبرز المعرض الذي افتتح للجمهور أمس السبت ويستمر حتى الرابع من مايو 2025 ثقافة العصر الذهبي للبلاط المغولي في الفترة من عام (1580 - 1650) أثناء عهد أشهر أباطرته المسلمين الثلاثة أكبر وجاهانغير وشاه جاهان.
ووظفت الورش الإمبراطورية الفنانين الهندوس والمسلمين والحرفيين والرسامين والخطاطين والمعماريين من مختلف الأراضي التابعة للامبراطورية لتبتكر منتجات تميزت بتصاميمها وجمالها.
ويسلط المعرض الضوء على الفن المغولي وتصاميمه من الأواني المرصعة بالجواهر والسجاد والمخمل ذي الألوان القانية وفن الكتاب والعمارة. (النهاية)
ن ب ش / ن ع ع
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