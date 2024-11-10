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نائب وزير الخارجية يبحث مع مستشار الحكومة البريطانية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

11/10/2024 4:39:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 11 (كونا) -- استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مستشار الحكومة البريطانية اللورد جون مان اليوم الأحد بمناسبة زيارته لدولة الكويت.


وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إنه تم خلال اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأطر تعزيزها في مختلف المجالات وعلى كل الصعد إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)




ن م ع / ن و ف




MENAFN10112024000071011013ID1108869354

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