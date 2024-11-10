نائب وزير الخارجية يبحث مع مستشار الحكومة البريطانية تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 10 - 11 (كونا) -- استقبل نائب وزير
الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مستشار الحكومة البريطانية اللورد جون مان اليوم الأحد بمناسبة زيارته لدولة الكويت.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إنه تم خلال اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأطر تعزيزها في مختلف المجالات وعلى كل الصعد إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
ن م ع / ن و ف
MENAFN10112024000071011013ID1108869354
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