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سمو أمير البلاد على رأس مستقبلي رئيس دولة الإمارات الشقيقة لدى وصوله إلى الكويت في زيارة دولة

11/10/2024 4:39:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 11 (كونا) -- وصل إلى البلاد صباح اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق لسموه في زيارة دولة.


وكان على رأس مستقبلي سموه على أرض المطار أخوه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.


كما كان في استقبال سموه معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومعالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وكبار المسؤولين بالدولة.


هذا وقد قام سرب من الطائرات الحربية الكويتية بمرافقة طائرة سموه فوق الأجواء الكويتية.


ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من كبار المسؤولين بحكومة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.


هذا وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في المطار الأميري وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه.


وعند الوصول إلى منصة الشرف تم عزف السلام الوطني لكلا البلدين ثم قام سموه باستعراض طابور حرس الشرف، بعدها تفضل سموه بمصافحة عدد من كبار المسؤولين بالحكومة الكويتية، كما قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.


ولدى خروج الموكب الرسمي المقل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمعية أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من المطار الأميري اصطف على جانبي الطريق مجموعة من الأطفال رافعين أعلام البلدين مرددين العبارات الترحيبية بسموه، وعند وصول الموكب الرسمي إلى قصر بيان أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بقدوم سموه، وقد حلقت المروحيات العسكرية رافعة أعلام البلدين، واصطفت مجموعة من الخيالة وعدد من الفرق الفنية الشعبية حيث قامت بتأدية لوحات فنية تراثية ترحيبا بقدوم سموه. (النهاية)




ت م




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