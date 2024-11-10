سمو أمير البلاد على رأس مستقبلي رئيس دولة الإمارات الشقيقة لدى وصوله إلى الكويت في زيارة دولة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 10 - 11 (كونا) -- وصل إلى البلاد صباح اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق لسموه في زيارة دولة.
وكان على رأس مستقبلي سموه على أرض المطار أخوه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.
كما كان في استقبال سموه معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل نواف الأحمد الصباح ومعالي وزير
شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومعالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وكبار المسؤولين بالدولة.
هذا وقد قام سرب من الطائرات الحربية الكويتية بمرافقة طائرة سموه فوق الأجواء الكويتية.
ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من كبار المسؤولين بحكومة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
هذا وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في المطار الأميري وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه.
وعند الوصول إلى منصة الشرف تم عزف السلام الوطني لكلا البلدين ثم قام سموه باستعراض طابور حرس الشرف، بعدها تفضل سموه بمصافحة عدد من كبار المسؤولين بالحكومة الكويتية، كما قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.
ولدى خروج الموكب الرسمي المقل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمعية أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من المطار الأميري اصطف على جانبي الطريق مجموعة من الأطفال رافعين أعلام البلدين مرددين العبارات الترحيبية بسموه، وعند وصول الموكب الرسمي إلى قصر بيان أطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بقدوم سموه، وقد حلقت المروحيات العسكرية رافعة أعلام البلدين، واصطفت مجموعة من الخيالة وعدد من الفرق الفنية الشعبية حيث قامت بتأدية لوحات فنية تراثية ترحيبا بقدوم سموه. (النهاية)
ت م
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